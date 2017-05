Video: Primeras imágenes de ‘La Reina del Sur 2’ con Kate del Castillo

WOW.. que llegue el 2018 pero YA..😍😍 #LaREINAisBack 👸🏻🎉😍😍👏🏻👏🏻 #KateDelCastillo #TeresaMendoza #LRDS2 #LaReinaDelSur2 exclusivamente por #Telemundo 😍Repost from : @omarfernandez31. Regresa @katedelcastillo en #lareinadelsur @telemundo

A post shared by yovanacaro (@yovanacaro) on May 15, 2017 at 10:43am PDT