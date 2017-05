Adolescente acorrala a congresista republicano sobre “Trumpcare” y violación

El video muestra a una joven de 17 años preguntando si la violación es considerada una condición preexistente

El congresista republicano Thomas MacArthur intentó explicar a sus representados en Nueva Jersey la nueva ley del presidente Donald Trump que pretende sustituir el “Obamacare”, sobre todo en temas relacionados a “condiciones preexisentes” que no se cubrirían.

Sin embargo, la sesión de preguntas y respuesta se le salió de control, sobre todo cuando una joven de 17 años lo cuestionó seriamente sobre considerar la violación como una condición preexistente.

La joven fue clara. Quería un “sí o no”, pero MacArthur se excusó diciendo que no reduciría su respuesta a ello, pero lo que dijo no convenció a la adolescente, quien le advirtió que cuando vote, en 2018, ella no votará por él.

Aquí el diálogo del video que se volvió viral en redes sociales.

– Mis amigos y yo vinimos proque estamos preocupados, no por diversión, somos el futuro y nosotros votaremos, yo voy a votar en 2018… Me gustaría volver a una pregunta que mi amigo le hizo y no le respondió. ¿Es la violación considerada una condición preexistente en su proyecto de ley? Sí o no. Una plabra por favor

– Chicos ustedes pueden hacer las preguntas y yo las puedo responder…

– Sí, entonces respóndalas… Ahora déjeme decir algo más… Alguien corríjame si estoy compartiendo información falsa, creo que las estadísticas dicen que 1 de cada 5 mujeres será víctima de violación completa o intento de violación antes de su primer año en la universidad. No puedo ni siquiera comprender eso, pero el hecho es que quizá se considere una condición preexistente y usted llama a eso no discriminar a las mujeres. Cómo dice eso? ¿Cómo puede decir eso?… Y sigue sin responderme.

– No voy a responderte del modo en que tú quieres…

– No, no, sólo responda.

– Voy a responder, pero…

– Mis amigos y yo planeamos seguir involucrados. Respóndanos, usted es nuestro representante… vamos a votar contra usted.

– Voy a responder la pregunt si me dejas…

– Le he dado múltiples pausas… Nada.

– Es posible que alguien que haya alguna víctima de violacion en este cuarto, es posible. No voy a reducir eso a llamarlo condición preexistente… mi ley no hará eso.

– Entonces lo que está diciendo es que la violación no es una condición preexistente, ¿verdad?

– Si escuchas lo que dije es que no puedes negar o cargar más porque alguien fue violada.

– Ok, eso no es mi pregunta

– Es la pregunta… no voy a reducir este acto de violencia a una condición preexistente.

– Pero lo está reduciendo… las víctimas de abuso sexual no tienen respuesta acerca de su vida y cómo eso las afecta.

– Estoy tratando de responder cómo las afectará, pero alguien preguntó sobre la condición preexistente… tú me preguntaste sobre precondiciones del corazón.

– No, yo pregunté sobre violación… (Aplausos)

– Responda ahora.

– No voy a describir un acto violento hacia una mujer como condición preexistente, pero lo que diré es que que esta ley no permitirá la discriminación en cuanto a seguridad…

– En este punto usted puede decir lo que quiera, pero no está diciendo la verdad… gracias.

– Respondí.

– ¿Está intentando silenciar a las mujeres e intentar a que no hablen contra la violación por miedo a que pierdan su seguro? ¿Quiere continuar silenciando a las mujeres? ¿Sí o no?