Alicia Machado: “Tuve un aparatoso accidente pero estoy bien” (video)

La exMiss Universo compartió en sus redes sociales los moretones que le dejó por todo el cuerpo su percance

Tras sufrir una aparatosa caída ¡en bicicleta! Alicia Machado reportó andar bien jo…

La Miss Universo 1996 compartió en sus redes sociales los moretones que le dejó por todo el cuerpo su accidente en bici.

Con muy buen sentido de humor, la venezolana de 40 años, subió un video en Instagram donde compartió a sus 485 mil seguidores, los detalles del por qué anda “tan jo…”

“Hola… bueno, nada, ayer tuve un aparatoso accidente”, dijo Alicia.

“Miren mi rodilla, casi me mato. Me caí en una bicicleta, mírame la quijada, me raspé, pero estoy bien jodi**, pero estoy bien“.

Mi gente me duele todo tuve un accidente horrible ayer pero estoy bien ! #BienJodida #AliciaMachado @aliciamachadobrand @makingamericaslimagain Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial) el 15 de May de 2017 a la(s) 7:54 PDT

En el video se pueden ver los moretones y raspones que se causó la también actriz a raíz de su caída, el cual registró en menos de 24 horas, más de 32 mil reproducciones.

“Mi gente me duele todo, tuve un accidente horrible ayer pero estoy bien ! #BienJodida #AliciaMachado”, fue el post que la venezolana puso junto con el video.

Los comentarios de apoyo por parte de sus fans no se hicieron esperar en la red social.

“Mejorateeee. Alicia!!!!! te deseo lo mejor del mundo!!!!!!! Mi Miss favorita!”, posteó la usuaria con el nick mily_scarlett.

“Cuídate, que mejores pronto con el favor de Dios”, escribió finitaramirez.

POR: Paula Ruiz