Camila Cabello da avance de su nueva canción de solista tras salida de Fifth Harmony

La cantante cubanomexicana lanzará su álbum próximamente

La que fuese una de las cinco integrantes originales de Fifth Harmony, Camila Cabello, dará próximamente un paso más en la nueva aventura en solitario que comenzó al abandonar el grupo el pasado mes de diciembre lanzando este viernes su primer sencillo como solista, que se incluirá en su álbum debut “The Hurting, The Healing, The Loving” -cuya traducción al español sería “El dolor, la curación, el cariño”.

La cantante aún no ha avanzado cómo se titulará dicho tema, pero sí ha querido explicar a todos sus seguidores de la esfera virtual -10 millones y medio en Instagram y casi 4 millones en Twitter- el duro proceso de creación artística por el que pasó al componer las canciones para su próximo disco, que tuvo lugar en paralelo a su lucha interna por volver a sonreír.

Cuando aún formaba parte del quinteto que la dio a conocer, Camila aprovechaba los descansos entre concierto y concierto para volcar sus frustraciones y preocupaciones sobre el papel a escondidas del resto del mundo, con el objetivo de luchar así contra la ansiedad y la depresión que la atenazaban.

“‘The Hurting, The Healing, The Loving’ es la historia de mi camino desde la oscuridad a la luz, desde un tiempo en el que estaba completamente perdida a otro en el que me volví a encontrar de nuevo. La historia que se esconde detrás del álbum empieza con la segunda canción titulada ‘I Have Questions’ [‘Tengo preguntas’], que empecé a escribir hace algo más de un año en el baño de un hotel mientras estábamos de gira. Estaba totalmente destrozada en esos momentos. Sentía un dolor del que no podía hablar y era un capítulo en mi vida sobre el que no quería hablar con nadie… No puede escribir ninguna canción durante seis meses porque escribir significaba tener que volver a sentirlo todo otra vez, y no estaba preparada para hacerlo”, se sinceró la joven de 20 años en la publicación con la que daba a conocer este lunes el próximo estreno de su primer tema.

Tras hacerse pública su separación de la formación Fifth Harmony -actualmente compuesta por Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui-, la artista de raíces cubanas y mexicanas se rodeó de los mejores productores y colaboradores para asegurarse de que su nueva etapa musical arrancaba de la mejor forma posible, aunque no tuvo el valor de desenterrar aquellas letras que había creado meses atrás para desahogarse sobre los momentos tan difíciles que estaba viviendo.

“Cuando pasé de los baños de un hotel a los estudios para hacer mi primer álbum, empecé a hacer música sobre todo menos sobre aquello por lo que estaba pasando. Era como un secreto que me quemaba la lengua, pero por alguna razón no podía decírselo a nadie, hasta que un día sentí que ya no podía seguir huyendo. Recuperé las letras que había escrito el año anterior y fue entonces cuando compuse ‘I Have Questions’. Después de eso, empecé a escribir cada día una canción triste sobre todo aquello que quería decir hasta que me harté de componer siempre sobre lo mismo, y ¡hasta que me cansé de canciones tristes!”, confesó en el citado mensaje virtual.

Finalmente, Camila pudo dejar atrás la tristeza de sus composiciones musicales para abrir paso a otras con tintes menos dramáticos y que reflejaban una nueva era de ilusión y alegría. Fue en aquel momento, además, cuando fue consciente de que este disco nunca hubiera sido posible sin la evolución personal que había experimentado los últimos meses y que la había llevado por todos los estadios emocionales posibles.

“A medida que me encontraba más y más feliz, me di cuenta de que las canciones eran también más y más felices, y me di cuenta también que no solo estaba haciendo música para hacer un álbum, sino que estaba haciendo música para curarme. No fue hasta después de haber escrito suficientes canciones que me di cuenta que podía ver en ellas cómo volvía a ser yo misma. No escribí el disco con la intención de dar un mensaje, pero me di cuenta de que ese mensaje se encuentra precisamente en el proceso de dolor, curación y cariño por el que pasé. Puede que en su día pensase que ese dolor era mi enemigo, pero se convirtió en mi mejor confidente… Puede que esperara con impaciencia curarme, y que pensase que eso tardaba mucho en llegar, pero me hizo apreciarlo más cuando finalmente llegó. Y en cuanto al cariño por mí misma, nunca hubiera sabido lo bonito que es si no lo hubiera echado tanto de menos durante este tiempo”, concluyó la joven.