Exigen la liberación de vendedor de elotes arrestado por ICE

Iban por otro pero al no encontrarlo, descubren que este inmigrante tenía varios antecedentes penales

A Saúl Cervantes le tocó la de malas, ser víctima de los operativos de arrestos de migración. La semana pasada, agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron muy de mañana en su casa en el este de Los Ángeles.

Una coalición de grupos comunitarios ha montado una campaña para evitar su deportación.

Según dicen los activistas, buscaban a otro pero cuando le pidieron su identificación, el muchacho de 25 años y padre de tres hijos, les entregó su matrícula consular mexicana. Una revisión rápida a sus antecedentes bastó para que descubrieran un arresto policial previo por golpear a uno de sus hijos.

Ante la desesperación de su madre y el asombro del propio Cervantes, los agentes migratorios se lo llevaron detenido.

El incidente ocurrió el jueves 11 de mayo alrededor de las 7:40 a.m.

“La Migra llegó a la casa, haciéndose pasar como que eran policías. Por eso les abrí la puerta. Mi hijo Saúl no estaba. Había ido a dejar a sus hermanos a la escuela pero llegó minutos después, y al preguntar a los oficiales qué pasaba, le pidieron su identificación, revisaron sus datos en la computadora y se lo llevaron detenido”, dice su madre, Leticia Fernández.

Ella revela que los agentes de migración le dijeron que el arresto se debía al antecedente de golpear a un menor. “No entiendo por qué, él cumplió con todo lo que le mandó el juez. Fue a consejería y clases para padres”, dice su progenitora toda angustiada.

Reconoce que su hijo tenía en su historial otras faltas. “Varios tickets (multas), no sé si de tránsito o por vender en la calle”, observa.

Inicialmente, recuerda que cuando los agentes de migración arribaron a su casa, le dijeron que buscaban a otra persona, cuando la madre les respondió que ahí no vivía ese individuo, preguntaron cuántos habitaban en su casa y quiénes eran.

Llegó en la infancia

Cervantes fue traído por su madre de Puebla, México a los seis años de edad. Trabajaba vendiendo elotes en la calle y estaba terminando la secundaria. Estaba separado de su esposa con quien tiene tres hijos menores.

“Yo soy madre soltera, también vivo de la venta de elotes en las calles y tengo dos hijos menores de 12 y 16 años. Saúl era el hombre de la casa, mi apoyo”, externa entristecida con la voz sollozante la madre del joven.

Detenido en la cárcel Theo Lacy de ICE en el condado de Orange, la madre cuenta que su hijo está desesperado. “Me pregunta, qué hago, ¿les firmo los papeles? o ¿me vas a conseguir un abogado? Yo le dije que no firme nada, que me estoy moviendo”, narra.

Pero a la madre le resulta difícil “moverse”, dice.

“Ya fui a a ver un abogado pero para empezar me pide $2,500 dólares. ¿De dónde saco yo ese dinero? No tengo. La venta de elotes solo me alcanza para comer. Me siento muy mal sin poder hacer nada por mi hijo”, sostiene atribulada.

Migración responde

Virginia Kice, portavoz de ICE, precisa que Cervantes fue arrestado por el equipo del Operativo para Fugitivos del ICE. “La base de datos del Departamento de Seguridad de la Nación indica que Cervantes – quien nunca fue admitido legalmente en los Estados Unidos – tiene condiciones previas por múltiples ofensas, incluyendo crueldad contra un niño”, explica.

Hace ver que se encuentra en proceso de deportación y dependerá de un juez de la Oficina Ejecutiva Evaluadora de Migración del Departamento de Justicia determinar si lo deportan de Estados Unidos.

Campaña para ayudarlo

Manuel Guzmán de la organización comunitaria, Serve the People-LA (Servir a la gente de Los Ángeles) dice que han abierto una cuenta para recaudar fondos y ayudar a la familia de Saúl Cervantes a pagar por el abogado.

Este lunes tuvieron una protesta para demandar su liberación en el edificio federal en el centro de Los Ángeles.

Su familia y Serve the People LA te invitan a participar con donativos en la campaña para evitar su deportación.