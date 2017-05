Mexicano más goleador en el extranjero anota otra vez y acerca a su equipo a la final

La humildad de este delantero mexicano es tan grande como el éxito que ha experimentado en el fútbol chapín, ahora con el Municipal

El futbolista mexicano Carlos Kamiani Félix es feliz en Guatemala, y “mucho”. Lleva una década vistiendo camisetas de equipos que lo han colmado de alegrías y éxitos: el último, haber superado la barrera de los 100 goles en el extranjero. Aún así, la nostalgia lo embarga cuando habla de su país, donde sueña volver a jugar algún día.

Al pensar en futbolistas mexicanos que ponen en lo más alto la bandera tricolor en las ligas internacionales, rápido vienen los nombres de Javier “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado, Jesús Corona o Giovani Dos Santos. Nadie, o casi nadie, menciona a Carlos Kamiani Félix, Kamiani en el campo y “Kami” para su familia y amigos cercanos.

Pero este delantero del Municipal, semifinalista de la liga chapina, está haciendo historia a sus 32 años de la mano de la humildad, su principal característica. Dispuesto y risueño, se sienta para contar que está “muy contento” por sus 139 goles –tras anotar este miércoles en la victoria 1-2 ante Suchitepéquez– en Guatemala, a donde llegó con tan solo 22 años, y que lo han convertido en un referente.”Nunca me imaginé que iban a ser tantos goles“, afirma Kamiani, quien recuerda cómo a su llegada nadie daba un peso por él. Una lesión y el desafío de adaptarse a un fútbol “más agresivo” le apagaron la llama, que no tardó en encenderse cuando marcó 9 goles en 5 partidos. Entonces los flashes lo buscaban. Eran tiempos de incertidumbre para este sinaloense al que no le han regalado nada y que se define a sí mismo como un “hombre de palabra“.

No sabía si se quedaba seis meses o un año. Al final -continúa-, decidió seguir el camino que había tejido para él Dios y una década después puede decir que le fue bien: “Me dijo vas a estar en Guatemala, vas a hacer historia, vas a triunfar y vas a tener éxito“.

Supera a ‘Chicharito’

Fue campeón goleador en tres ocasiones. Anotó 6 goles en este torneo –sin contar las semifinales-, lejos de su media, que es de 10. Las lesiones de esta temporada, muy a su pesar, lo han detenido. Pero en la década que ha vestido dos colores guatemaltecos, los de la Universidad y Municipal, ha marcado 139 tantos fuera de su país, superando los 106 de ‘Chicharito’.

Sólo le queda por batir a Hugo Sánchez, que anotó 234 goles en 347 partidos en España entre 1981 y 1994 y que está considerado como uno de los mejores extranjeros en la liga hispana. Pero a Kamiani no le gusta pensar en retos o, al menos, expresarlos en voz alta: “Hay que seguir trabajando igual“, dice cauteloso, aunque reconoce que desde que se dio a conocer este nuevo récord han crecido los rumores y las especulaciones sobre su futuro. Las miradas se han puesto sobre la liga guatemalteca y, cómo no, en su persona.

Pero él sigue a lo suyo: “Solamente trato de hacerlo bien dentro del campo. Mucha prensa ha volteado a ver para acá. Yo sigo siendo igual, sigo siendo el mismo”.

En su mira está ganar ahora el Torneo de Clausura con el Municipal, objetivo al que se acercaron al vencer a los Venados el miércoles.

Para la recta final de la temporada Kamiani llega bien física y mentalmente para cerrar un año redondo en lo personal y en lo colectivo, y lograr el único título que le hace falta en el fútbol guatemalteco: un campeonato.

Se pondría la Bicolor

No le gusta hablar de un futuro lejano pero reconoce que su deseo es volver a su natal México: “Ojalá se dé la oportunidad de volver a jugar allá”, dice, aunque está abierto a cualquier posibilidad, incluso a vestir los colores azul y blanco de Guatemala.

En su momento se lo ofrecieron, cuenta este hombre al que le encanta jugar a espaldas de los defensas y anticiparse, pero por cuestiones de residencia “se estancó el tema”, aunque él y su olfato goleador están disponibles: “Luciría la camisola con honor“.

Cábalas a un lado, Kamiani quiere disfrutar y vivir por y para el fútbol hasta que llegue su retiro: “Yo sólo quiero que los días, los partidos, se vayan dando. El tiempo lo dirá. Quiero seguir jugando, quiero seguir anotando“.

Pero si por algo quiere ser recordado, más que por sus goles, es por su persona, por haber sudado la camiseta: “Sabemos que los trofeos, las medallas, algún día se van a arruinar, se van a ir. Y lo único que va a quedar es el recuerdo en los corazones de la gente“.

La meta es levantar la Copa. En ese momento Kamiani sería “el hombre más feliz“.El partido de vuelta de esta llave se disputará el próximo sábado en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, en la capital guatemalteca.