Video: Soraya Montenegro vuelve a ‘Orange Is The New Black’

La villana de las telenovelas te enseña como "llorar en español"

Soraya Montenegro volvió a hacer de las suyas con las reclusas de “Orange is the new black”. Con el motivo de promover la 5ta temporada de la serie de Netflix, Itatí Cantoral regresó a interpretar a la iconica villana de las telenovelas.

Cantoral en el personaje de Soraya intentó darles miedo a sus compañeras de celda, pero estas lejos de tenerle temor, les provocó risa ya que son admiradores de la antagonista de “Maria la del barrio”.

Soraya vuelve a decir sus frases más queridas como “maldita lisiada”, “escuincla babosa”, y además llora en español.

“Orange is the new black 5” inicia el 9 de junio a través de la plataforma digital.