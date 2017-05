NYPD se niega a entregar a ‘La Migra’ a un centenar de indocumentados

Los agentes federales de Inmigración le han pedido a la Policía detener a 179 inmigrantes ilegales este año

NUEVA YORK – La administración del Bill de Blasio ha afirmado en varias ocasiones que el Departamento de Policía (NYPD) no colaborará con ‘La Migra’ para arrestar a indocumentados en la ciudad. Sin embargo, los agentes federales le pidieron a la Policía detener a 179 inmigrantes ilegales durante los primeros cuatro meses del año.

El número de personas requeridas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) dobla en número a lo solicitado en 2016. A pesar de ello, la Uniformada aseguró que no ha ejecutado ninguna de estas detenciones.

“Hemos cumplido con cero de estos requerimientos federales de arresto en este año”, afirmó el comisionado de NYPD, James O’Neill, durante una audiencia sobre presupuesto.

“Creemos firmemente que no es el rol de la Policía municipal hacer cumplir las leyes de migración federal”, agregó. “Convertir nuestros oficiales del NYPD en agentes de hecho del Departamento de Inmigración y Control Fronterizo significa deshacer gran parte del trabajo admirable que hemos logrado a lo largo de los años”.

Según detalló el comisionado adjunto del NYPD, Larry Byrne, ‘La Migra’ les envió 79 solicitudes de detención por este motivo en 2016, mientras sólo entre enero y abril de este año, ya van más del doble.

De Blasio ha prometido mantener a Nueva York como una ‘ciudad santuario‘ para quienes no tienen documentos. Y en esa misma línea, la Policía no está respondiendo a las numerosas solicitudes de los agentes federales cuando se trata de personas que no tiene cargos por crímenes graves.

Ante este panorama, a “La Migra’ no le queda más que buscar a los indocumentados con sus propios agentes. La Ciudad sigue colaborando cuando se trata de capturar a individuos por motivos terroristas.

El presidente Donald Trump además ha insistido en varias ocasiones en que recortará el presupuesto federal a las ciudades que se resistan a colaborar con los agentes migratorios.