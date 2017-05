Amenaza a comprador en tienda Sprint: “A mí no me asusta ningún maldito latino”

Los hechos sucedieron este fin de semana en Manassas, Virginia, cuando una mujer comenzó a amenazar a un hombre después de que este habló en español.

En el video publicado en Twitter y el que se ha vuelto viral en las redes se puede ver a la mujer hablando por teléfono al interior de una tienda de Sprint mientras espera ser atendida. Luego de que el hombre le dice que hay otra tienda donde la podrían atender la mujer descarga su ira contra el hombre, refiriéndose a él como “spik”, manera peyorativa de referirse a un latino.

“A mi no me asusta ningún maldito latino” le dice mujer amenazando al hombre indicándole que su esposo la espera afuera de la tienda. Antes de decirle “este es mi maldito país”.

Luego cuando el hombre, que se identifica como Juan, le dice que se calme, la mujer concluye diciendo “deberían llevarse su maldito trasero de vuelta a México”.

It’s happened again. White woman calls polite Latino man a spic, threatens him, says she’s offended to hear him speak Spanish. America. 2017

