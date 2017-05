Don Omar explica por qué rechazó a a Jackie Guerrido

Mira el video y escúchalo de su boca

Hace unas semanas Don Omar rechazó a Jackie Guerrido a la salida de una radio. La co-presentadora de ‘Primer Impacto’ se acercó con la intención de hacerle una entrevista aparentemente ya pautada. Sin embargo, él le negó y la dejó parada en medio de un pasillo.

Aunque en su momento se hizo ver como un desplante entre ex, Don Omar le aclaró al programa de Telemundo ‘Suelta La Sopa’ que no se trató de un rechazo, sino de una desorganización de algún publicista. Según el músico él se había pasado todo el día de promoción en Univision y en su agenda no estaba pautada esa entrevista.

Incluso, Don Omar dijo sentirse sorprendido pues asegura que entre Jackie y él hay suficiente confianza como para comunicarse entre ellos y hablar de hacer algún trabajo de este tipo juntos. “Fuimos casi familia, pudo avisarme”, dijo.

Lo cierto es que ni ese día, ni lo subsiguientes Jackie pudo entrevistar a Don Omar, con quien se supone ya pasaron la tormenta y están en el mejor momento de su relación post-matrimonio.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: