Ernesto Laguardia abandona Televisa por TV Azteca

El actor participará en la telenovela "Las Malcriadas"

Continúan las sorpresas en TV Azteca y en esta ocasión fue el turno de los actores Ernesto Laguardia, Sara Maldonado y Rebecca Jones, quienes se integrarán a la familia azteca para protagonizar el proyecto de “Las Malcriadas”.

“Estoy feliz de estar aquí de verdad me han recibido con los brazos abiertos, me siento en casa, agradezco enormemente la oportunidad. Hay mucho respeto para directivos de esta empresa que son amigos, que me dan esta oportunidad, además con una gran historia y un elenco muy talentoso, ‘Las malcriadas’, es una teleserie, no les puedo decir mucho, pero se van a identificar, es algo que todos hemos vivido de cierta manera”, señaló Ernesto Laguardia.

Por otro lado, Sara Maldonado comentó sentirse nerviosa y adelantó que la siguiente semana comienzan las grabaciones y agregó que “he estado trabajando en mi casa, trabajo de escritorio para preparar el personaje”.

Mientras que, Rebecca Jones volvió a la televisora del Ajusco tras 20 años de estar ausente: “Siempre me gustó trabajar en Azteca, tengo recuerdos muy lindos, hice historias que fueron éxito como ‘La vida en el espejo”. Ahora con Benjamín tiene un toque de frescura maravillosa”.

La producción de la teleserie estará a cargo de Mónica Skorlich.