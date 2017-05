¡Misterio resuelto! Aparece ganador de los $24 millones de la lotería en NY

El afortunado reclamó el premio dos días antes de que expirara el boleto

Actuó justo a tiempo. El misterioso ganador de la Lotería de Nueva York que era buscado por los organizadores del juego de azar, finalmente reclamó su premio. Cuando sólo le quedaban dos días antes de que el boleto expirara –después de un año de haberlo comprado– el afortunado exigió los $24 millones que seguramente le cambiarán la vida.

La identidad de la persona aún no se conoce, pero según los representantes de la lotería, el premiado se enteró por los medios de que estaban buscando al nuevo millonario. Motivado por las noticias, buscó el boleto en su casa hasta que lo encontró y reclamó sus millones. Lo hizo en el centro de atención al cliente de la Lotería de Nueva York, ubicado en la calle Beaver, en el bajo Manhattan.

“Estamos contentos de que este ganador pudo encontrar el ticket que le cambiará la vida“, aseguró Gweneth Dean, directora de la comisión de división de la lotería. “Estamos esperando presentar a este multimillonario quien apareció justo a tiempo“.

Según los administradores del premio, la identidad del ganador se dará a conocer una vez que se realice la revisión correspondiente de los antecedentes del afortunado.

El tiquete premiado fue vendido el 25 de mayo de 2016 en la tienda Renu Corp Grocery & Tobacco, en la zona de Tribeca, en Manhattan. Su dueño Bobby Patel contó al Daily News que este martes recibió una llamada de la lotería informándole que alguien reclamó el premio y tenía el boleto de la fortuna.

“Espero que sea uno de mis clientes frecuentes. Así vuelve y me da algo de los $24 millones”, bromeó Patel. Después de que se supo que el nuevo multimillonario no había reclamado su premio, este vendedor le ha estado recordando a sus clientes que revisen los boletos para que no se pierdan lo que puede ser una fortuna.

Los números del boleto ganador de los $24 millones fueron: 5-12-13-22-25-35.