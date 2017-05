Misterioso ganador de la lotería en NY está a punto de perder $24 millones

El afortunado tiene hasta el próximo jueves 25 de mayo para cobrar el premio de $24 millones

Comenzó la cuenta regresiva para un ganador de la Lotería de Nueva York que acaba de reclamar el premio que le podría cambiar la vida. Hace casi un año, que los organizadores del juego de azar están buscando al afortunado que se podría quedar con los $24 millones del premio. El boleto se vendió el 25 de mayo de 2016 en la tienda Renu Corp Grocery & Tobacco, en Tribeca.

El beneficiado tiene hasta el próximo jueves 25 de mayo para cobrar los millones. Los representantes de la lotería temen que el ganador ni siquiera sepa que la suerte le tocó. Por eso están llamando a los neoyorquinos a que revisen sus boletos. Los números de la fortuna fueron: 5-12-13-22-25-35.

“El ganador tiene que actuar rápido porque se le está acabando el tiempo“, aseguró Gweneth Dean, directora de la comisión de división de la lotería. “Llamamos a que los jugadores revisen sus bolsillos, guanteras, busquen debajo de los cojines porque si tienen el boleto ganador lo estamos esperando para conocerlo”.

Bobby Patel, el dueño de la tienda que vendió el billete de la suerte, contó al New York Post que ha sido la cantidad más grande de un boleto vendido en el local. “Sólo espero que no hayan perdido el tiquete. Creo que lo más probable es que esté perdido“, aseguró Patel. “Incluso podría ser un turista. Algunas veces los turistas vienen y compran boletos, luego regresan a casa y se olvidan”.

Si es que el afortunado no aparece, Patel perderá también los $10,000 de recompensa por haber vendido el billete de la suerte.

Lejos de lo que se pudiera creer, no es raro que la gente no cobre sus premios. Un total de $74 millones no fueron reclamados en la Lotería de Nueva York en el año fiscal 2016-2017.

Los boletos pueden ser cobrados hasta un año después de haberse realizado el sorteo. Por lo mismo, quedan muy pocos días para que el ganador llegue a las oficinas de la lotería a reclamar los millones.. Para hacer efectivo el pago, el afortunado debe firmar la parte de atrás del boleto y dirigirse a cualquier a de los centros de atención al cliente de la Lotería de Nueva York o pueden llamar al número 518-388-3370.