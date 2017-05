Esto dijo Paulina Goto sobre la polémica que desató su ‘delgadez’

Varias fotos de la actriz, han generado todo tipo de comentarios en redes sociales

Paulina Goto no se quedó callada ante las versiones que comenzaron a circular en diversos medios de comunicación sobre la preocupación de sus fans por su “extrema delgadez”, y así respondió al respecto:

“Yo no tengo que hacer nada para responder a ningún rumor ni nada, simplemente he estado haciendo mucho ejercicio y he estado entrenando mucho para el personaje (‘El vuelo de la Victoria’) y me ha adelgazado. Ya sabes que dicen un motón de cosas, la verdad es que ya como que no pienso aclara nada más, aseguró Paulina ante las cámaras de varios medios que se dieron cita en el evento de graduación de los jóvenes que apoya la ‘Fundación Bécalos’ en México.

La guapa actriz ha subido a su cuenta de Instagram varias fotos (sin su pareja Horacio Pancheri), mismas que han encendido las alarmas entre sus seguidores, pues algunos aseguran que Goto ya no luce una figura tan espectacular como la que tenía hasta hace algunas semanas.

S A B A D O A post shared by Paulina Goto (@soypaulinagoto) on May 27, 2017 at 5:42pm PDT

Juntadita con el pink team A post shared by Paulina Goto (@soypaulinagoto) on May 27, 2017 at 7:04pm PDT