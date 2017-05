Veterano al presidente Trump: “No somos criminales”

Rinden homenaje a los caídos en las guerra pero también alzan la voz para pedir apoyos para quienes regresan con vida

Después de hacer guardia de honor durante 15 minutos en el monumento Todas las Guerras localizado en el área Cinco Puntos del barrio hispano Boyle Heights, el veterano de Vietnam, William González dijo al presidente Donald Trump que los latinos vienen a pelear por el país y no son criminales.

“Hay muchos mexicanos que hemos servido con honor. Desgraciadamente tenemos un líder que no sabe que hay 60 soldados latinos que dieron sus vidas por este país y recibieron medalla de honor”, sostuvo González quien vino a los 16 años de León, Guanajuato, México y a los 18 años ya estaba en Vietnam defendiendo a Estados Unidos con el uniforme de los Marinos.

“Es importante que todos los soldados que sirvieron en las guerras de Estados Unidos, vivos, muertos y deportados sean reconocidos porque fueron a defender a este país con mucho orgullo”, recalcó minutos antes de que diera comienzo la ceremonia por el Día de los Caídos en Guerras (Memorial Day).

Guardia de honor

Desde el domingo 28 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, los veteranos latinos montaron una guardia de honor durante 24 horas en homenaje a los veteranos que dieron sus vidas por la nación. Alrededor de 35 veteranos de decendencia mexicana se rotaron para hacer la guardia cada 15 minutos.



El comandante Tony Zapata, veterano de Vietnam fue homenajeado por el concejal angelino José Huizar y otros funcionarios por sus años de servicio y dedicación a los veteranos del este de Los Ángeles.

“Hoy es un día de mucho orgullo porque recordamos a los que han dado su vida por este país. Y es muy importante que los latinos que viven en el este de Los Ángeles sepan lo que significa este día”, dijo Zapata quien a los 19 años y durante un año combatió en Vietnam.

El trabajo lo más importante

Otro ex combatiente en la Guerra de Vietnam, Rubén Trevizo, quien prestó cuatro años de servicio militar, dos de ellos en Vietnam, dijo que si no fuera por los latinos Estados Unidos no tendría la independencia de la que goza.

“El 20% de los latinos que fueron a Vietnam se murieron en el campo de batalla. Por eso estamos aquí celebrando sus vidas y tratando de seguir sus sueños. Ellos querían ir a la universidad, hacer negocios, ser políticos. Es nuestro deber cumplir sus anhelos”, expresó.

Trevizo quien ha sido un gestor incansable de apoyos, lamentó que no haya suficiente asistencia para los ex combatientes cuando regresan de prestar servicio militar.

“Tenemos que luchar por cada cosa que queremos. Primero hay que escucharlos, quieren hablar su propia experiencia. Hay mucho que hacer para apoyarlos. Necesitamos darles asistencia con doctores, psicólogos pero lo más relevante es que haya trabajo cuando regresan. Si tienen trabajo, no tendrán ningún problema”, aseguró.

De acuerdo a Trevizo, hay 3,000 veteranos que se han suicidado por la falta de asistencia; mientras que González estimó que 100,000 veteranos han sido deportados.

Trevizo añadió que los latinos siguen siendo una fuerza muy importante dentro de las fuerzas armadas estadounidenses. ‘En la batalla de Faluya, en Irak, de cada 100 soldados, 80 eran latinos. Los números no han cambiado mucho”, dijo.