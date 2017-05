CUBAN LENS: Maratón de cortometrajes cubanos

La realidada sociocultural cubana a debate a través de una muestra de sus realizadores más jóvenes en el Centro Rey Juan Carlos I de NYU.

NEW YORK – Para satisfacer el creciente interés de los neoyorquinos por la cultura cubana, en especial su arte y cinematografía, la productora independiente Bach Media, ha creado el proyecto Cuban Lens, como parte del Seminario Sawyer Cuban Futures Beyond the Market financiado por la Andrew W. Mellon Foundation, con el copatrocinio del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York (NYU).

El programa de Cuban Lens, que sesionará este miércoles 31 de mayo, a partir de las 7:00 pm en el auditorio del Centro Rey Juan Carlos I, situado en 53 Washington Square South, incluye seis cortometrajes recientes de jovenes realizadores cubanos. Una magnífica oportunidad de asomarse a la sociedad cubana contemporánea a través de la mirada de cineastas emergente que “brinda contexto y arroja claridad sobre los cambios sociales” que se han producido en la isla.

Cuban Lens, bajo la curaduría de Jesús Hernández, proporciona un acercamiento a una cinematografía cubana raramente proyectada en los Estados Unidos.

Para Hernández, productor, cineasta y fundador de Bach Media, organizar este encuentro tiene un carácter personal: “Como cubano, me siento obligado a mostrar el trabajo de la nueva generación de cineastas que actualmente buscan representar el movimiento social sísmico que está transformando nuestro país. Muchos festivales y series programan cine cubano, pero elegí específicamente a estos artistas emergentes para que tuvieran una plataforma en Nueva York y poder exponer así su enorme talento.”

Tras las proyecciones se desarrollará un conversatorio con los directores Marcel Beltrán, Zoe Miranda y Diana Montero, en el que se podrá “reflexionar sobre tópicos importantes como raza, género, migraciones y tensiones identitarias“.

Programa:

Casa de la noche , 2016. Director: Marcel Beltrán. 13 minutos.

, 2016. Director: Marcel Beltrán. 13 minutos. Conectifai , 2016. Directora: Zoe Miranda. 16 minutos.

, 2016. Directora: Zoe Miranda. 16 minutos. Abecé , 2013. Directora: Diana Montero. 15 minutos.

, 2013. Directora: Diana Montero. 15 minutos. El hijo del sueño , 2016. Director: Alejandro Alonso. 9 minutos.

, 2016. Director: Alejandro Alonso. 9 minutos. Limbo , 2016. Director: Rafael Ramírez, 12 minutos.

, 2016. Director: Rafael Ramírez, 12 minutos. Batería, 2016. Director: Damian Sáinz, 15 minutos.

Todas las películas están subtituladas al inglés y la entrada es gratuita.