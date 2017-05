¿Qué pasó con las transmisiones de Copa Libertadores en EEUU?

Un día cualquiera desapareció de la parrilla televisiva en Estados Unidos. Aquí está la respuesta

La fase de grupos de la Copa Libertadores terminó y los aficionados al torneo en Estados Unidos no vimos un solo minuto de ella por televisión. La competencia más importante de clubes en el continente americano está huérfana de canal que la transmita.

¿Por qué desapareció de la parrilla televisiva sin ningún aviso? La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana eran parte de la oferta de Fox Deportes hasta el año pasado. Los aficionados esperábamos que todo siguiera igual pero no fue así: Fox Deportes dejó de pasarla, y no hubo anuncio de transmisión de parte de otra cadena.

La primera reacción de los aficionados fue culpar a la salida de los equipos mexicanos del torneo. (La Liga MX se retiró de la Copa a finales de 2016 alegando incompatibilidad en el calendario). Se creyó que a Fox Deportes ya no le importaba la competencia teniendo en cuenta que los partidos en los que jugaban equipos mexicanos siempre tuvieron prioridad en la programación en los años anteriores.

Sin embargo, la ausencia de los equipos de Liga MX no tiene nada que ver con el asunto. Los que tenemos suscripción al app Fox Soccer To Go pudimos ver algunos de los partidos de este año allí. Eran transmisiones con sonido ambiente, sin narradores ni comentaristas. Los partidos se vieron en febrero y marzo, pero luego dejaron de promoverse. Los logos de los torneos de CONMEBOL fueron retirados del listado de competencias que transmite Fox en EEUU.

El retiro de la Copa del app indica que se trata de un asunto de derechos de transmisión. FOX Latinoamérica transmite la Copa en América Latina, pero es una entidad distinta a FOX Deportes así pertenezcan a la misma casa matriz. Lo más seguro es que Fox Deportes haya dejado de comprar los derechos de transmisión de la Copa Libertadores en Estados Unidos. Solicité una entrevista con ejecutivos de Fox Deportes pero no obtuve respuesta alguna. Como cliente del app Fox Soccer To Go hice la tarea de preguntar a servicio al cliente y la respuesta fue la siguiente:

“Desafortunadamente debido a derechos de transmisión dados a otros difusores de televisión e internet, no podemos mostrar la cobertura en vivo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”.

Confirmado. Nadie tiene los derechos de transmisión torneos de clubes de CONMEBOL en EEUU. ¿Será un tema de audiencia? Lo pongo en duda. El partido final de 2015 entre River Plate y Tigres —que no es el equipo más mediático de México— tuvo un récord de 979,000 televidentes. Fue lo más visto en el país por encima de un Boston Red Sox-New York Yankees (860,000). La final de 2016 entre Atlético Nacional de Colombia e Indepediente del Valle de Ecuador tuvo 268,000, por arriba de los 230,000 del amistoso Real Madrid-Paris Saint Germain que transmitió ESPN 2.

Las cifras dicen que en Estados Unidos hay suficientes suramericanos fieles a la Copa como para tener una buena base de audiencia. Además, el torneo es de interés general para el futbolero de Centroamérica y México. A eso tenemos que sumar el buen número de aficionados que sin ser hispano hablantes también expresan su interés en la Copa.

Queda por saber si alguna cadena se acordará de los aficionados de la Copa a partir de los octavos de final, que comienzan la primera semana de julio. ¿Se animará Fox Deportes a recuperar la Copa o dejará que Bein Sports, Univision Deportes, Telemundo Deportes, ESPN Deportes o algún gigante de internet (el nuevo trend) se quede con ese trozo de la audiencia? ¿Reconocerán los departamentos de mercadeo de las marcas a lo cientos de miles que ven la Copa? ¿Se acordará la CONMEBOL de la gente que vive en EEUU para que sugiera un acuerdo por los derechos a las partes involucradas? La responsabilidad es de todos. Los hinchas estamos ahí.