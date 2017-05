Guía para que NYC use su presupuesto para proteger a inmigrantes

Make the Road New York quiere que se de cobertura de justicia universal para proteger a la comunidad

El Estado de Nueva York no ha tomado las medidas suficientes y ahora, ante la política antiinmigrante del actual presidente, una de las organizaciones de base más influyentes en la ciudad Make The Road New York (MRNY) pide a la ciudad que una de las prioridades del presupuesto de la urbe sea “asegurar la protección y las oportunidades para las comunidades inmigrantes en la era Trump”. Y uno de los énfasis lo pone en el sistema de representación legal, un asunto que está dividiendo a la alcaldía y buena parte del concejo.

MRNY reconoce que la ciudad, en la que el 37% de los habitantes son inmigrantes, se ha distinguido por tener una trayectoria política pro inmigrante. Entre otras cosas con la creación de la New York Immigrant Family Unity Project (NYIFUP), que ha creado un proceso justo para todos los que son detenidos ya que en los tribunales de esta jurisdicción, y a diferencia de otras, no hay obligación de proveer un abogado. Entre los puntos que considera prioritarios para el presupuesto MRNY considera que hay que expandir la línea de servicios y financiación para la NYIFUP con $12 millones en el próximo año y sin limitaciones a representaciones legales basadas en la historia criminal del detenido o las interacciones previas con el sistema de justicia criminal.

En este sentido, y en aras de un sistema de justicia universal sin importar el estatus migratorio, se pide que se mantenga la defensa de quienes acaban ante la corte, independientemente de si se ha cometido una ofensa grave. Es algo en lo que hay fricciones dentro del Gobierno de la ciudad ya que el alcalde, Bill de Blasio, quiere cerrar estos servicios a inmigrantes que hayan sido acusados de 170 crímenes serios que obliga a la ciudad entregar a los detenidos a los agentes de inmigración para su deportación. Mientras tanto, la presidenta del concejo, Melissa Mark Viverito y casi una treintena de los concejales quieren que la ayudan del defensor público que se usa en este proyecto se proporcione sin restricciones.

Adicionalmente, se piden $21,4 millones para financiar los procedimientos legales de casos complejos, no necesariamente criminales sino por ejemplo de estatus de refugiados, y unos $3.8 millones más para asegurar la representación de menores no acompañados que han escapado la violencia de sus países. En la línea de lo solicitado por el contralor, Scott Stringer, MRNY quiere que haya un fondo de $20.7 millones para ayudar a los residentes permanentes a naturalizarse como ciudadanos.

Siguiendo con la justicia, una de las preocupaciones de las comunidades de minorías, MYNY solicita invertir en justicia restauradora que pongan fin a la triste realidad de que muchos chicos que salen de las escuelas terminan en prisión.

Debido a la acción de la policía de inmigración, ICE, se propone una partida de $700.000 para una respuesta rápida a estas redadas.

En la misma línea de otras organizaciones pro inmigrantes apoyadas por concejales como Carlos Menchaca o la defensora del Pueblo, Letitia James, esta organización quiere que se dediquen $12 millones para las ayudas a la alfabetización que incluyen clases de inglés.

Consciente de las limitaciones en materia de salud, MRNY quiere $1.8 millones en financiar una iniciativa de salud para inmigrantes para evitar las disparidades que hay en estas comunidades y ampliar la cobertura. Con respecto a la vivienda las prioridades pasan por garantías legales a quienes rentan pero viven bajo el umbral de la pobreza y medidas para evitar desplazamientos.