Vecinos se enfrentan a ‘La Migra’ para evitar detención de indocumentado

Video muestra a unos 30 vecinos en el exterior de una vivienda en Queens en plena batalla contra ICE, mientras éstos realizaban la detención

NUEVA YORK – Vecinos de Queens se enfrentaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), este martes, para intentar evitar la detención de un hombre acusado de robo y de reingresar al país ilegalmente.

Alrededor de 30 vecinos, entre ellos familiares del sospechoso, se enfrentaron a ‘La Migra’ con gritos y súplicas para que no deportaran a Hardat Sampat de 35 años, quien es oriundo de Guyana. Alrededor de las 10 a.m., los agentes aparecieron en la calle 112, cerca de la avenida 101, en Richmond Hill, conduciendo vehículos que no tenían ningún sello o logo que advirtiera que se trataba de ICE.

Mira el video aquí

Los agentes acorralaron a Sampat, quien trató de escapar sin éxito, mientras sus familiares y vecinos bloqueaban el paso a los automóviles de ‘La Migra’. “No saben cómo nos están rompiendo el corazón al ver eso”, se escucha a una mujer decir en un video que fue captado por los mismos testigos del arresto. Tanta fue la resistencia de los residentes del área que ICE tuvo que pedir refuerzos al Departamento de Policía (NYPD) para hacer frente a la presión ciudadana. Los oficiales del NYPD ayudaron a controlar a la multitud, pero no realizaron otros arrestos.

A pesar de que la hermana del afectado le suplicó a los agentes que no se llevaran a su hermano, nada impidió que lo hicieran. “Ni siquiera la miraron”, relató Melissa Rivera, una amiga de la familia al Daily News. “No les importaba. Esto es lo que Trump está haciendo“.

La Policía había arrestado a Sampat hace algunas semanas por robar dos veces la casa en Rockaway de una mujer de 37 años que él conocía. En una segunda ocasión, el hombre habria rociado el apartamento con pintura blanca sobre las paredes y los muebles. Los familiares de Sampat contaron que él iba camino a la Corte Criminal de Queens para presentarse en una audiencia por ese caso, cuando ‘La Migra’ lo atrapó.

“Él fue liberado recientemente tras estar bajo custodia del Departamento de Correccionales de Nueva York con una orden detención pendiente”, aseguró en un comunicado Rachael Yong Yow, vocera de ICE.

Los agentes de migración llevaron a Sampat a la Corte Federal de Manhattan para procesarlo y enviarlo a uno de los centros de detención de ICE hasta el 15 de junio, al menos. Según sus familiares después de esa fecha las autoridades decidirán si lo liberan o lo deportarán. El acusado ya había sido deportado a Guyana hace unos cinco años después de estar detenido en una cárcel de Florida bajo cargos de asalto. Sin embargo, sus vecinos contaron que retornó al país ilegalmente para estar con su familia.

“Es un padre, tío e hijo amado” insistió Rivera. “No es justo que simplemente lo separen de su familia”.