Agenda de Nueva York: Los eventos que te puedes perder

Este fin de semana trae las atracciones más internacionales, una obra venezolana, una fiesta mexicana, a la cantante española Rosana y una noche de mambo en el parque High Line.

Jueves 1

Teatro: Una obra venezolana

De la mano de la dramaturga venezolana Lupe Gehrenbeck llega la pieza teatral ‘Ni que nos vayamos nos podemos ir’, una obra que aborda el tema de la diáspora venezolana, sus retos y nostalgias. La obra, que agotó seis temporadas en teatros de Caracas, cuenta con las actuaciones de Sonia Berah, Antia Arruez, María F. Rodríguez, Iris Vargas, Mónica Quintero y Samuel Garnica. Hoy y mañana, a las 8 p.m., en el Santiago Rubio Hall (antigua iglesia de La Guadalupe) 229 West, calle 14. $20.

__________________________________________________________________________________________________

Viernes 2

Concierto: ‘A Mexican Affair’

Una fusión de ritmos latinos y de jazz servirá para celebrar la relación entre Estados Unidos y México. Se trata de ‘A Mexican Affair’, una propuesta del mexicano Rafa Reyes, quien además interpreta el repertorio compuesto por canciones de ambas naciones, bajo la dirección música del compositor y percusionista costarricense Felipe Fournier. ‘A Mexican Affair’ será una noche para recordar la música de compositores como Agustín Lara y Frederick Loewe. En el Rose Room del Paper Factory Hotel, 37-06 36th street, Queens. Desde las 9:30 p.m., y hasta las 11:30 p.m. Desde $15.

__________________________________________________________________________________________________

Sábado 3

Baile de primavera

El comité del Desfile de la Hispanidad, celebrará su tradicional ‘Baile de primavera’, una noche consagrada a la cultura hispana y sus tradiciones. La gala, que se realiza anualmente, cumple 52 años. El ‘Baile de primavera’ reúne a promotores culturales de diversas naciones y entre otras atracciones incluirá la presentación de tres grupos de danza folclórica de Perú, Ecuador y Paraguay. Desde las 7 p.m., en el Hotel Holiday Inn, 440 West 57th Street. El precio de las boletas es desde $35.

__________________________________________________________________________________________________

Festival de artesanía

Celebra el arte de hacer manualidades y descubre tu lado creativo en la primera edición de “Craft in Focus”, un encuentro que incluye talleres, demostraciones y exhibiciones, que se extenderá hasta día 4. El festival de dos días presentará más de 100 talleres para personas de todas las edades y las clases contarán con la participación de renombrados maestros de la artesanía. Craft in Focus se realizará durante los dos días en horario de 11 a.m. a 6 p.m., en Industry City, 220 36 st, Brooklyn. La entrada general, que cubre los dos días es de $15 para adultos y $10 para estudiantes, niños menores de 18 años, gratis.

__________________________________________________________________________________________________

Domingo 4

Concierto: Folclor dominicano

Todos los domingos y hasta el próximo 17 de septiembre, el grupo Gaga Pa’l Pueblo tocará y música afro-caribeña en el parque Fort Tryon. La presentación del grupo, de origen dominicano, incluye sonido, bailes y ritos religiosos. Esta tradicional fiesta anual, que forma parte del programa de eventos del Paseo de las Artes del Alto Manhattan, se celebra en el área Anne Loftus Playground, entre las esquinas de Broadway y Riverside Drive, en Inwood, en horario de 3 p.m. a 7 p.m. Gratis.

__________________________________________________________________________________________________

Miércoles 7

Concierto: Rosana

Esta noche tiene todo para convertirse en inolvidable. La cantante y compositora española Rosana Arbelo presentará su noveno disco ‘En la memoria de la piel’ (2016), una producción de temas inéditos que sigue al disco recopilatorio ‘8 Lunas’, (2013) en el que la artista de origen canario repasó algunos de sus temas más populares junto a artistas como Rubén Blades y Jesús Navarro, de Reik. Esta presentación será la tercera ocasión que la intérprete de ‘Si tú no estás’ y ‘El talismán’, que tiene dos décadas de trayectoria musical, canta en La Gran Manzana. Una de las novedades en esta función es que será la primera vez que Rosana viene con toda la banda, en sus previos conciertos cantó solamente acompañada de su guitarra. En B.B. King Blues Club & Grill, como parte de la agenda del Festival de Jazz Blue Note, a las 8 p.m. $35.

__________________________________________________________________________________________________

Concierto: Mambo en el High Line

Reúne a tus amigos y prepárate para bailar en este singular escenario. El director de orquesta Orlando Marín, conocido también como ‘The Last Mambo King’, transformará el parque High Line en una pista de baile con la presentación de un concierto con el que quedará inaugurada, por sexto año consecutivo la serie ¡Arriba! Marín formó su orquesta en 1951 y grabó su primer álbum en 1954 con Fiesta Records. A partir de las 6 p.m., comenzará una clase de baile junto a Milteri Tucker Concepción de Bombazo Dance Company, a lo que sigue el concierto que se prolongará hasta las 9 p.m. En el High Line, calle 16th. Gratis.

