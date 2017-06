Denuncian “campaña destructiva” contra el Desfile Puertorriqueño

Organizadores del evento aseguran que de MRC se están haciendo llamadas contra auspiciadores y colaboradores

Falta poco más de una semana para que se realice el Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York, y tras el retiro de un gran número de patrocinadores, por la controversia generada por el homenaje que se le rendirá a Oscar López Rivera, el evento ahora enfrenta “una campaña sucia” que se ha salido de toda proporción.

Así lo denunció Louis Maldonado, miembro del Comité Directivo del Desfile, tras asegurar que no solo los anunciantes, sino otros miembros que prestan servicios al evento, han recibido llamadas y visto cartas en las que los presionan para cortar sus vínculos con la “parada”.

“Descubrimos una carta que puso en Twitter una señora de Puerto Rico, Miriam Ramírez, que es parte del Partido Nuevo Progresista (PNP), y después de esto encontramos un voicemail que es un ejemplo de las llamadas que la compañía MRC (Media Research Center) ha hecho a la gente para presionarlos y sacarlos del desfile”, comentó el organizador, destacando que detrás hay intereses políticos. “Fue una campaña de algún PAC (comité de acción político)o que el PNP pagó a esta compañía para atacar la parada y nuestros esponsors (patrociadores) para su beneficio político”.

Maldonado no reveló las personas o firmas que recibieron los mensajes, pero mencionó que la “campaña” tiene algo que ver con el plebiscito que se va a hacer en Puerto Rico en la misma fecha del desfile, y con el cual se busca definir la relación de la isla con EEUU.

“No voy a decir quienes, o quien los recibió, porque quiero protegerlos, pero hace como una semana ellos recibieron mensajes de voz como parte de esa campaña”, dijo Maldonado.

Ante los señalamientos, El Diario consultó a MRC, que aunque admitió haber hecho un llamado para que Univision no auspiciara el desfile, negó ser parte de una campaña mayor, orquestada para destruir el evento.

“Es una acusación sin fundamento alguno y no está basada en hechos reales”, comentó Jorge Bonilla, vocero de MRC Latino, advirtiendo que el homenaje a Oscar López Rivera sí los tiene “horrorizados”, al igual que a diversos sectores. “El foco de MRC siempre ha sido la fiscalización de medios de prensa”, dijo. “Pero no hemos tenido coordinación con nadie. No ha habido una campaña ni ese nivel organizativo que alegan los organizadores del desfile”.

El independentista López Rivera fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar al Gobierno de EEUU en la isla, y en 1988 fue sentenciado a otros 15 años de prisión por un intento de fuga. Tras una intensa campaña por su liberación, el presidente Barack Obama le concedió el perdón y López salió libre el 17 de mayo. El ex prisionero político nunca fue convicto por actos de terrorismo.

Y mientras muchos se preguntan qué efecto tendrá toda esta controversia en el desfile del 11 de junio por la Quinta avenida en Manhattan, Louis Maldonado aseguró que por ahora el evento sigue adelante con sus planes, pero con la tristeza de sentir que los están atacando con intenciones políticas, cuando la “parada” no es un asunto político.

“Ahora mismo estamos tratando de enfocarnos en producir un desfile de alta calidad, tratando de bregar con todo lo que está pasando y los ataques, pero estamos enfocados en que todo salga bien”, dijo Maldonado. “Pero pa’lante. Hay que seguir pa’lante con el desfile, porque es ícono de todo lo que hemos logrado”.