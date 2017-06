La salsa reina en Nueva York

El ritmo contagioso de la salsa y sus más prestigiosos exponentes llegan a la ciudad, el mismo día y a la misma hora, para celebrar con dos conciertos diferentes, la entrega número 33 del New York Salsa Festival y el 55 aniversario de El Gran Combo de Puerto Rico.

Los amantes de la salsa tendrán un verdadero banquete el próximo sábado 10, cuando dos de los más grandes escenarios de la ciudad, Madison Square Garden y el Barclays Center, acojan a un grupo de los más prestigiosos exponentes del género. Se trata de dos propuestas diferentes, pero ambas con repertorios cargados de ritmo y sabor que han marcado generaciones.

Edición 33 del New York Salsa Festival / Barclays Center

Es tiempo de bailar a ritmo tropical con el tradicional Festival de Salsa de Nueva York que durante tres décadas ha reunido a fanáticos de esta música. En esta ocasión el encuentro traerá a escena a íconos como Willie Colón, Eddie Palmieri, Jerry Rivera, Tito Nieves y el Grupo Niche. La extensa lista de estrellas también incluirá al grupo DLG, Eddie Santiago, Tito Rojas, Fruko y sus Tesos, entre otros.

Eddie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta, asegura que la próxima entrega del festival será una noche memorable y aprovechó para recordar su participación en la primera edición del festival.

“Recuerdo que en 1973-1974 se celebró el primer encuentro anual del festival, en el Madison Square Garden, y que fue presentado por Ralph Mercado (productor y fundador del sello discográfico RMM). Fue una bendición formar parte de ese programa. Ahora en el 2017 y ya con mis 80 años estaré tocando otra vez con mi orquesta en el Barclays. Doy las gracias a Adam Torres (productor del concierto) porque mantiene nuestra música viva”, comenta el artista multi-ganador del Grammy y Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Al hablar de las expectativas con el concierto y de lo que puede esperar el público, Palmieri adelanta que será una velada fantástica.

“Puedo decirles a todos los salseros que estarán asistiendo a este show que se preparen para una noche de música maravillosa. Mi orquesta tendrá a Herman Olivera en las voces y a músicos como Jimmy Bosch, Nelson González and Alfredo de la Fe, quienes estarán tocando mis éxitos más grandes. ¡Prepárense!”, concluye el artista.

De su lado, Willie Colón, una de las figuras más representativas del género, confiesa sentirse contento por su participación en la gala y explica que una de las muchas razones de su alegría es el reencuentro con los artistas con los que compartirá el escenario. Colón también hace énfasis en el poder de la salsa como vínculo entre naciones, sin importar credo o raza.

“Me siento contento de saber que estaré compartiendo con unos gigantes de la música. Especialmente poder tocar ante mi ídolo y amigo de tantos años Eddie Palmieri. He visto nacer la salsa. Fui partero en el proceso. Que este género de unificación latina haya crecido y nos conecte más allá de credos religiosos, fronteras geográficas, razas y diferencias ideológicas me llena de satisfacción. Nos enseña que podemos ser diferentes y a la vez, un solo pueblo. Que debemos seguir aspirando a ser una salsa, cada cual aportando lo suyo para el crecimiento, disfrute y sazón de nuestra cultura”, agrega.

Para Colón, músico, cantante, compositor y activista social, la salsa y sus canciones son la banda sonora de la vida de los latinos. El artista también habla de lo que siente como su compromiso con el género.

“La salsa ha recogido nuestras voces y sueños comunes, nuestras historias y nuestros dolores y desencantos. Ya es un género cultural clásico que habla por nosotros en el mundo entero. Me honra estar vivo y participar de este encuentro. La música me lo ha dado todo. Por ello, la celebro, cantándole, componiéndola, ayudando a otros músicos en su gesta y abogando por lo que siempre he abogado, por que se oigan la voz de los latinos, sus historias y sus respectivos lados de paz, justicia, inclusión en igualdad”, concluye.

En detalle

Qué: Festival de la Salsa de Nueva York

Dónde: Barclays Center, 620 Atlantic Avenue

Brooklyn.

Cuándo: Sábado 10 a las 8 p.m.

Boletos: Desde $55

Información: www.barclayscenter.com

El 55 Aniversario del Gran Combo de Puerto Rico / Madison Square Garden

La orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, también conocida como ‘La universidad de la salsa’, celebra su 55 aniversario de trayectoria con un concierto cargado de éxitos. Temas tan populares como ‘Ojos chinos’, ‘Un verano en Nueva York’, Las hojas blancas’, ‘Y no hago más na’’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’ y ‘Goyito Sabater’, auguran una noche histórica.

Willie Sotelo, pianista de El Gran Combo de Puerto Rico, comenta que la llegada de este aniversario representa una fecha muy especial para la agrupación, que no sólo ha servido de escuela a muchos artistas, sino que además recoge en sus canciones la alegría de la cotidianidad latina.

“Nuestras canciones guardan mucha historia, no sólo de nuestro Puerto Rico, de nuestra gente, sino también de toda Latinoamérica. Estamos felices con este concierto que estamos seguros que reunirá a todos esos fanáticos de la salsa que han seguido fielmente cada paso de la orquesta. Estamos contentos de poder celebrar con ellos”, agrega Sotelo, quien fue director musical de la orquesta del cantante Frankie Ruiz.

Sotelo, adelanta, además, que el concierto estará lleno de sorpresas y que contará con la participación de invitados especiales como Gilberto Santa Rosa ‘El caballero de la salsa’, India, Ismael Miranda, José Alberto ‘El Canario’ y Luisito Carrión, entre otros artistas.

“Serán dos horas para cantar y bailar éxitos. Estamos seguros de que la gente disfrutará mucho este concierto”, concluye. El Gran Combo de Puerto Rico fue formado en 1962, por el pianista Rafael Ithier.

En detalle:

Qué: 55 Aniversario de El Gran Combo de Puerto Rico

Dónde: Madison Square Garden, 2 Pennsylvania Plaza.

Cuándo: Sábado 10 a las 8 p.m.

Boletos: Desde $55

Información: www.thegarden.com