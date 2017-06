Seguirán lucha por las licencias para indocumentados en Nueva York

El asambleísta Francisco Moya, promotor de la ley de 'Licencias para Todos', criticó el discurso de Washington, pero advirtió que es el momento para que su iniciativa sea aprobada

El anuncio del secretario de Seguridad Nacional John Kelly sobre las consecuencias a partir de enero del 2018 que tendrán a la hora de abordar vuelos quienes tengas licencias de conducción o tarjetas de identidad que no se ajusten al Acta del Real ID, fue recibido en Nueva York como un gesto más de la política anti-inmigrante del gobierno de Donald Trump.

Así lo calificó el asambleísta estatal Francisco Moya, quien advirtió que aunque las autoridades federales usen la excusa del tema de seguridad para empujar la implementación de esta regulación, es evidente que su interes es atacar a los inmigrantes, como intentó hacer el veto contra varios países musulmanes para ingresar a Estados Unidos.

“Estas políticas no tienen sentido y están cargadas de un mensaje anti-inmigrante y peligroso, típico de la administración Trump”, manifestó el legislador, quien a pesar de ello destacó que en aras de proteger a todos los habitantes del estado, su proyecto de ley “Licencias para Todos”, que pretende otorgar permisos de conducción incluso a los indocumentados, podría tener mayor respaldo.

“Ahora más que nunca esta iniciativa debe ser aprobada y con ella los inmigrantes podrían viajar sin problema dentro de Estados Unidos porque estamos hablando de una licencia respaldada por el Departamento de Motores y Vehiculos que estaría cumpliendo con los requerimientos que está pidiendo el gobierno federal”, agregó Moya, reconociendo que mientras en el Senado estatal no haya mayoría demócrata, el camino para esta licencia no será fácil y pudiera dejar a muchos indocumentados del estado de Nueva York sin opciones de movilizarse.

La gobernación de Nueva York no se refirió al anuncio del gobierno federal ni al plazo que Washington dio hasta octubre de este año para tener una licencia que se ajuste a los requerimientos de seguridad planteados en el Acta del “Real ID” del 2005, pero el Departamento de Motores y Vehiculos (DMV) menciona que esto no afecta a quienes ya tienen un ID emitido por ese organismo.

“La expiración de la extensión para el 2017 no es motivo de preocupación, ya que el DHS otorga extensiones solo anualmente y el estado de Nueva York anticipa tener una extensión de REAL ID hasta que cumpla totalmente con la Ley”, asegura el DMV de Nueva York. “Eso significa que los neoyorquinos pueden seguir usando su licencia de conducir emitida por el estado o tarjeta de identificación para ingresar a edificios federales o abordar un vuelo doméstico hasta el 1 de octubre de 2020”.

Pero la medida anunciada por Kelly sí preocupa a inmigrantes indocumentados de Nueva York, quienes hasta ahora podían viajar en avión tan solo mostrando el pasaporte de sus países, sin importar su estatus migratorio.

“Ahora ya no vamos a poder hacer eso desde enero y me espanta porque tengo a mis hijas en Houston y ya no podré visitarlas”, comentó la mexicana A Rodíguez. La inmigrante describió la implementación de las regulaciones federales del uso de las licencias y los ID’s estatales como una “medida de Trump para que la gente se sienta más temerosa y se vaya por su propia cuenta”.

La senadora estatal Marisol Alcántara aseguró que la manera como Kelly está manejando el asunto tiene como motivación mostrarse duro y presentar “triunfos” a su jefe, mientras los contribuyentes y viajeros de Nueva York pagarán el precio.

“La decisión del secretario Kelly de negar al estado de Nueva York una prórroga de la exención federal para las directrices del Real ID causará trastornos en los planes de viaje de los neoyorquinos y no tendrá ningún efecto sobre la seguridad y la seguridad de nuestro país”, concluyó la legisladora estatal.