¿Cuánto sexo tienen las parejas normalmente?

Aunque la "normalidad" es un concepto relativo, sí existe un promedio

El principio de una relación de pareja supone encanto, novedad, conocimiento mutuo, exploración y, muchas veces, sexo constante. Es lo que la psicóloga Dorothy Tennov llamó “limerencia”, o el periodo en que el cerebro segrega químicos que nos unen a la otra persona y nos hace sentir eufóricos en una relación.

En este periodo, que puede durar un año y medio o dos, el sexo puede ocurrir muy frecuentemente, en encuentros apasionados, creativos, incluso algunas veces dignos de videos XXX. Pero puede que no siempre sea así.

El sexólogo y terapeuta Michael Aaron señaló en entrevista con Insider, que en general, las parejas que han llegado a cierta estabilidad en la relación pueden tener relaciones sexuales dos veces a la semana en promedio.

Sin embargo, el número de veces que hay sexo en cada pareja no es indicativo del estado de la relación: “Enfocarse en la frecuencia es nocivo porque añade presión innecesaria. Es más importante que ambos tengan el tipo de sexo que quieren“, agregó Aaron.

De hecho, las parejas que tienen sexo más a menudo no son necesariamente más felices, como demostró un estudio de la Society for Personality and Social Psychology.

En la investigación, realizada entre más de 30,000 estadounidenses por 40 años, los expertos encontraron que, aunque el sexo frecuente está asociado con mayor felicidad, la cosa no es tan así cuando hay sexo más de una vez a la semana; por eso el promedio fue situado en una vez cada 7 días.

Así, la opinión generalizada de los expertos es que la cantidad de sexo que cada pareja tiene, mientras ambos estén cómodos, es la cantidad apropiada. Si no están a gusto con la cantidad de encuentros que tienen en la cama, lo único que requieren es una comunicación franca y honesta.