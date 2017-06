Ideas para festejar a papá en su día especial

El Día del Padre se presta para regalarle al rey de la casa algún artículo alineado a sus necesidades, gustos o estilo de vida

Se aproxima el Día del Padre y entre tantas opciones para elegir resulta difícil seleccionar el regalo perfecto para papá.

Sin embargo, como asegura Martha Gil de Montes —consejera de moda para las tiendas Macy’s— “esta tarea no debería ser tan difícil si tomamos en cuenta sus gustos, trabajo, aficiones y, sobre todo, su personalidad”.

Así que para ayudarte a encontrar el regalo perfecto para el rey del hogar, te ofrecemos a continuación algunas ideas para cada tipo de padre.

Para el amante de los gadgets

Un tocadiscos

El tocadisco de antaño con tecnología moderna para escuchar discos de acetato y vinilo es un gadget “vintage” que ha resurgido con fuerza en los últimos dos años entre los amantes de la música. El Bluetooth Innovative Technology Victrola es uno de los más populares y sirve también para escuchar música desde el teléfono celular. Precio: $59.99. Disponible en Macy’s.

Drone con cámara de video

El padre que gusta de los drones podrá disfrutar de las mejores imágenes aéreas con el drome Swift Stream, que posee un control remoto de 2.4 GHZ, cámara Wi-Fi y luces LED para la noche. Precio: $109. Disponible en JC Penney.

Cámara fotográfica e impresora portátil

Las cámaras fotográficas instantáneas Polaroid regresan en versión digital, con la del estilo Snap y la impresora portátil Zip Mobile, que permiten tomar fotos en una variedad de formatos digitales e imprimirlas de inmediato. Este par es lo más novedoso que se tienen hasta la fecha en cuanto a fotografía se trata. Precios: $99 (Cámara Instantánea Polaroid Snap) y $129 (Impresora Instantánea Polaroid). Disponibles en Macy’s.

Una tableta



La tableta (iPad) Android Linsay New 10.1” Quad Core es perfecta para facilitarle la vida al padre que viaja con frecuencia como parte de su trabajo. Tiene una memoria interna de 8Gb, una pantalla multitacto de 1024x600HD y una batería recargable de litio. Precio: $150. Disponible en JC Penney.

Para el padre deportista

Audífonos con ‘Fitness Tracker’

Los papás que gustan de hacer ejercicio con la última tecnología quedarán felices con el nuevo diseño ergonómico de los audífonos inalámbricos Fitness Tracker Samsung Icon X, que funciona con bluetooth como reproductor de música MP3, además de contabilizar pasos y calorías. Tiene audífonos inalámbricos. Precio: $199. Disponible en Macy’s.

Una camiseta deportiva

Las camisetas Adidas y las ID Idealogy Men’s Perfomance Tech T-Shirt, de algodón fresco y material ligero, se antiadherente al cuerpo al hacer ejercicio. Precio: $25 (Adidas o ID Idealogy Men’s Performance). Disponible en Macy’s.



Un accesorio para acampar

El estuche de herramientas Celebrate Shop Spoon & Fork Camping Tool —que contiene cuchara, tenedor, abridor de latas, descorchador y cuchillo o navaja— es perfecto para el padre que disfruta el ir a acampar. Precio: $14. Disponible en Macy’s.

Para el que sigue las tendencias de la moda

Corbata con diseño de flores

Los padres modernos y juveniles gustan de la tendencia del momento del estampado de flores, así que las delgadas corbatas Bar III Men’s Botanical Bougner Floral Slim son una perfecta opción para él luzca alegre con sus atuendos. Precio: $55. Disponible solo en Macy’s.

Una Cubavera

Para el papá que gusta lucir siempre elegante, pero con piezas frescas y relajadas, están las modernas Cubaveras de la nueva colección Resort 18 — del diseñador Óscar Matienzo— que son un reflejo evolutivo de la tradicional guayabera cubana. El diseño Island Musica Mini Print es parte de esta colección. Precio: $68. Disponible en http://www.cubavera.com.

Un par de zapatos Oxfords

Los zapatos Oxfords con cordones o agujetas son los preferidos de los caballeros clásicos modernos y la compañía Tommy Hilfiger dispone de unos elaborados con gamuza en tono claro que están de moda y van bien con la ropa de verano. Precio: $80. Disponible en Macy’s.

Para el amante de los productos

Ralph Lauren Polo Azul



Para el Día del Padre , Polo Blue de Ralph Lauren dispone de un set que incluye un frasco de perfume de tamaño regular y otro pequeño para viajes (2.5 oz), así como de una loción para la cara. El aroma del Polo Blue tiene notas intensa de bergamota y vetiver. Precio: $108. Disponible en RalphLauren.com, Bloomingdale’s, Macy’s y otras tiendas selectas.

Old Spice

Para el padre tradicional Old Spice ofrece este año un par de medias rojas gratis con la compra de tres de sus productos. La oferta “Socks for Your Manly Manfeet” está disponible desde ahora hasta el 24 de junio. Para información detallada, ingresar a http://www.oldspicesocks.com.

Para el ejecutivo

Un cinturón clásico

Los cinturones clásicos de buena calidad son un accesorio indispensable para el padre ejecutivo que requiere lucir bien vestido en el ambiente laboral. Dentro de este estilo están los Cintos de cuero con hebilla metálica Cole Haan Burnished Edge Roller-Buckle. Precio: $70 (por una pieza). Disponible en Macy’s y Macy’s.com.

Para el amante del sol

Traje de baño

North Sail cuenta con unas pantalones de baño muy divertidas para el padre que gusta disfrutar los días veraniegos de playa y piscina. Una de ellas es la de estilo naval, decorada con el abecedario. Precio: $65. Disponible en https://webstore.northsails.com.

Para el que gusta de la fiesta

Vasos altos cerveceros

Para los que gustan relajarse con una cerveza fría, especialmente en los días calurosos, están los vasos altos cerveceros de la línea Princess Heritage.Precio: $ 24.95, el par. Disponible en Princess House.com.

Una botella de whisky

El whiskey Buchanan’s, Special Reserve le encantará al papá que gusta del licor. Tiene una mezcla compleja de 15 whiskies que han sido añejados durante un mínimo de 18 años en barricas europeas de roble de jerez, que aportan un sabor único ahumado a naranjas dulces, ciruelas, nueces y miel. Precio: $75 (750ml). Disponible en diversas licorerías.