Premian la tenacidad y organización de boricuas en Lorain y Cleveland

Atraídos por la floreciente manufactura y formando parte de la importación de mano de obra para los molinos de acero, los puertorriqueños comenzaron a llegar al noroeste de Ohio hace más de medio siglo.

Los asentamientos comenzaron a crecer en ciudades como Columbus, Dayton, Lima, Lorain, Oberlin y Painesville. En total, el estado cuenta con una población de origen boricua de 124,182 habitantes.

Los croatas, húngaros, polacos, eslavos y otros europeos estaban localizados antes de 1947, cuando la National Tube Co., una división de U.S.

Steel, comenzó a importar mano de obra de Puerto Rico para llenar puestos de trabajo, de acuerdo con una crónica publicada en el periódico The Morning Journal.

El molino de acero tenía unos 14,000 workers, dijo por su parte Gene Rivera, autor de “La Colonia de Lorain, Ohio” en la antología titulada “The Puerto Rican Diaspora” de 2005, añade el reporte.

El resto de inmigrantes de la isla logró puestos de trabajo en empresas como American Shipbuilding, Thew Shovel o Ford Motor Co., mientras otros abrieron tiendas para suplir con bienes nostálgicos y alimentar a la comunidad.

Solo en Lorain hay 60,000 habitantes de origen boricua, con algunas familias que ya tienen hasta tres y cuatro generaciones. Prácticamente desde el inicio, la comunidad se ha organizado para prestar servicios sociales y elegir representantes, al punto que la localidad destaca en el mapa de la diáspora boricua.

Todo ese trabajo histórico no ha pasado inadvertido, al punto que les ha merecido el honor de “Comunidad Estatal Puertorriqueña 2017” y contará con una amplia representación en el Desfile de Nueva York.

Para este propósito, las comunidades de Cleveland y Lorain han creado un comité con representantes de ambas ciudades; de forma independiente también han organizado eventos para financiar los gastos de los viajes, informó Daniel Ortiz, uno de los dirigentes y activistas.

Algunas de las entidades ancla de la comunidad boricua son El Centro de Servicios Sociales, la Coalición para Asuntos Hispánicos y Progreso, Hispanic Alliance, Hispanic Business Center y la Hispanic Business Roundtable.

Ortiz indicó que de los funcionarios electos Ángel Arroyo Jr. (concejal de Lorain y vicepresidente del comité organizador, electo para el término 2016-2017) y Dan Ramos (State Representative for House District 56 desde 2011) están trabajando en sus agendas para poder participar en la celebración.

Otro dato que respalda el empoderamiento histórico de los boricuas en este sector es que tanto Ortiz como Arroyo son hijos de reconocidos activistas y políticos. Ortiz es hijo de Juan Roque Ortiz, fundador de El Centro de Servicios Sociales, hace 43 años, y Arroyo es hijo de Ángel Arroyo, uno de los primeros concejales electos.

Por su parte, la Coalición para Asuntos Hispánicos y Progreso (CHIP) destaca porque cada año organiza una conferencia con una gran convocatoria. Este año fue denominada “Hispanic Leadership Conference” y se realizó el 29 de abril en el LCCC Conference Center.

“También estamos trabajando con la banda musical de la escuela secundaria local para que participe en el Desfile”.

Al respecto, los estudiantes de Lorain High School que pertenecen a la banda musical “The Titans” están realizando todos los preparativos para viajar a la Gran Manzana.

El arraigo y los desafíos

Louis Maldonado, parte de la mesa directiva del comité antes mencionado, declaró: “Hemos seleccionado a la comunidad de Lorain y Cleveland para dar luz a una comunidad robusta y resiliente de puertorriqueños que con frecuencia ha sido opacada al ser comparada con comunidades más grandes como las de New York City, Chicago y Orlando. Esta comunidad ha ayudado a moldear y dar dimensión a nuestra historia colectiva y logros y estamos emocionados de ayudar a contar su historia en este año”, reza la cita en el mencionado diario.

En abril pasado, un equipo de filmación visitó Lorain para entrevistar a algunos de los fundadores de la comunidad puertorriqueña. Según The Morning Journal, el documental fue grabado en la biblioteca pública de South Lorain y será transmitido en vivo el 11 de junio durante el desfile.

El trabajo de documentación ha sido dirigido por la doctora Raquel Ortiz, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, quien es originaria de Lorain.

La académica trazó como objetivo entrevistar a los miembros de la comunidad con edad más avanzada. Además de la biblioteca las grabaciones se realizaron en Sacred Heart Chapel y en la biblioteca Carnegie West Branch de Cleveland.

La entidad también ha producido el estudio “Estado de los Puertorriqueños 2017”, editado por Edwin Meléndez y Carlos Vargas-Ramos. En la introducción, los expertos analizan los antecedentes de la crisis de Puerto Rico y el impacto de una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos que solo puede compararse con la de los años 50.

Ohio también ha visto el incremento de la migración y aunque esos trabajos de manufactura y acero se esfumaron, la creciente industria de la salud y Tecnología de la Información (IT) asegura trabajos para los recién llegados.

Actualmente hay 90,615 trabajos en el sector manufacturero localizados en los condados de Cuyahoga y Lorain. Los empleadores más importantes son General Electric, Eaton, Ford e Invacare.

A pesar de la crisis en la isla, los académicos ven puntos favorables: la creación de un movimiento solidario transnacional robusto y activo. “Ejemplos de acciones tomadas por organizaciones y líderes del movimiento incluyen llamar la atención del Congreso y del Presidente para que tomen acción en la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, y protestar contra las medidas de austeridad que afectan a los sectores más vulnerables”, añade el estudio.

Los líderes de negocios han comenzado a examinar cómo usar su poder adquisitivo para apoyar la revitalización económica de Puerto Rico y ayudar a las comunidades. Los puertorriqueños han establecido un récord en la creación de nuevos negocios. “El crecimiento y la dispersión de la población de Puerto Rico ha creado una oportunidad para una huella nacional más robusta para el empoderamiento político y las oportunidades económicas, finaliza.

Organizaciones ancla de la comunidad boricua en Cleveland y Lorain

El Centro de Servicios Sociales

Coalition for Hispanic Issues & Progress

Hispanic Alliance

Hispanic Business Center

Hispanic Business Roundtable.

Informe: Puertorriqueños en 2017

El documento completo puede ser consultado y descargado en este enlace: https://centropr.hunter.cuny.edu/sites/default/files/PDF_Publications/State%20of%20Puerto%20Ricans-promo%202017.pdf