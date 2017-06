Joven puertorriqueña desarrolla aplicación para detectar derrames cerebrales

Con su invención, Gia Mar Ramos obtuvo la quinta posición en el evento ProjectCSGIRLS

A sus escasos 14 años de edad, Gia Mar Ramos se preocupa por salvar vidas. Y es que la adolescente residente en Gurabo, Puerto Rico, ha creado una aplicación que permite detectar derrames cerebrales.

Con su invención, la estudiante de octavo grado en Saint Johns School en San Juan obtuvo la quinta posición en el evento ProjectCSGIRLS, en cuya gala realizada en Washington, D.C. recibió una distinción.

La competición promueve la tecnología y la programación entre niñas a nivel de escuela intermedia y al evento asistieron patrocinadores corporativos como Yahoo! y Symantec, profesionales de empresas tecnológicas, educadores y políticos.

Su proyecto SNAPStroke una aplicación que concientiza y educa sobre los riesgos relacionados a un derrame cerebral y sus consecuencias, utilizando aprendizaje automático (machine learning) y visión computadorizada (computer vision).

“Estoy muy entusiasmada con mi proyecto. Un derrame cerebral es un tema de salud importante a nivel mundial y cada año millones de personas mueren o quedan incapacitadas por esta condición. Los derrames cerebrales son prevenibles y esta aplicación ayudará a muchas personas a conocer los factores de riesgos, los síntomas y sobre todo llegar a tiempo a un hospital para recibir el tratamiento adecuado”, explicó por escrito la Ganadora Nacional 2017.

La app permite a los usuarios registrarse tomándose una foto o selfie.

En la eventualidad que la persona tenga un derrame cerebral, solo presionará Stroke y se toma otro selfie.

Ambas fotos se someten a través del sistema de reconocimiento facial y en caso de que muestre una parálisis en el rostro, la aplicación envía un mensaje al 9-1-1 o alerta a un familiar.

Debido a que el proyecto no fue asignado en clase, la estudiante tuvo que trabajar en su tiempo libre.

Cabe destacar que Gia, además de ser una estudiante de excelencia académica, es la capitana y programadora del equipo de robótica de su escuela, e integra la Sociedad Nacional Juvenil de Honor y del club Girls Who Code.

Realmente, la programación es algo que la apasionada mucho.

“Mucha gente asume que la programación es un trabajo de hombres, pero la tecnología es para todos”, manifestó.

“Tenía experiencia previa en programación desde quinto grado, así que diseñé la mayor parte de la aplicación por mi cuenta, pero sí miré algunos videos en YouTube y pedí ayuda a mi padre (Juan Carlos Ramos), que es mi mentor”, añadió la adolescente.

Esta es la primera vez que Puerto Rico participa en este tipo de competición, lo que enorgullece más a la familia de Gia Mar.

Juan Carlos Ramos, su padre, da muestra de ello y reconoce los esfuerzos y logros de su hija, que ha sido muy disciplinada y dedicada en todos sus proyectos.

“Me enorgullece el nuevo logro de mi hija, pero no me sorprende. Desde pequeña ha estado expuesta a temas de ingeniería, programación y a la robótica por mi parte. Ella es muy inteligente y lo mejor es que disfruta experimentar”, confesó el padre, quien es físico y experto en temas de tecnología.

Pero el hecho de haber ganado un reconocimiento por su innovadora aplicación no queda ahí, pues Gia Mar quiere mejorarla.

“Esto me ayudará a ganar experiencia para poder desarrollar mi aplicación aun más. He estado pensando cómo desarrollarlo mejor. Necesito ayuda con el tema de machine learning, quizás con alguna universidad. Además, me gustaría tenerlo disponible en diferentes idiomas”, compartió la joven, quien se inclina por estudiar física y ciencias de computadoras.

ProjectCSGIRLS es una organización sin fines de lucro dedicada a cerrar la brecha de género en computación y tecnología.

Para obtener más información sobre esta organización, puede acceder a www.projectcsgirls.com.