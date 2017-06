‘Shakespeare in the Park’ crea polémica por obra que asesina a Trump

'Julius Caesar', la tragedia de William Shakespeare que se presenta en Central Park, ha provocado el retiro de varios patrocinadores

Una obra de teatro que forma parte de la serie ‘Shakespeare in the Park‘ y que fue puesta en escena por el Teatro Público, en la que se representa el asesinato de ‘Julius Caesar’, pero que tiene gran similitud a Donald Trump, ha generado una fuerte controversia que ya provocó que tres patrocinadores se retiraran de la producción.

Estas presentaciones teatrales gratuitas en Central Park son de gran popularidad entre los neoyorquinos. En esta oportunidad, el director decidió emplear un personaje físicamente parecido al presidente de EEUU y a su esposa Melania Trump, y la escena que termina con el asesinato del mandatario provocó que Delta Air Lines, American Express y Bank of America retiraron su patrocinio.

Y estas compañías no han sido las únicos que se han hecho eco de ‘Julius Caesar’ para desalinearse de la línea política o criticar la función. El hijo del Presidente, Donald Trump Jr., utilizó Twitter para lanzar una reprimenda general cuestionando si se trata o no de arte.

“Me pregunto cuánto de este ‘arte’ lo financian contribuyentes con sus impuestos. Pregunta seria, ¿desde cuándo el ‘arte’ se convierte en discurso político?”, se preguntó.

I wonder how much of this "art" is funded by taxpayers? Serious question, when does "art" become political speech & does that change things? https://t.co/JfOmLLBJCn — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 11, 2017

Delta Air Lines fue el siguiente en bajarse del barco ante la controversia, dando por finalizada una relación de cuatro años de promoción como la aerolínea oficial del Teatro Público.

“No importa qué postura política defiendas, la puesta en escena de Julius Caesar de este verano en ‘Free Shakespeare in the Park’ no refleja los valores de Delta Air Lines”, anunció la aerolínea, que también se atrevió a cuestionar el estilo teatral de la representación. “Su dirección creativa y artística cruzó la línea de los estándares del buen gusto“.

De la mano de Delta, Bank of America decidió no apoyarles tras 11 años de vínculo. “El Teatro Público decidió representar ‘Julius Caesar’ de una manera deliberadamente provocativa y ofensiva“, lamentó un portavoz a The New York Post.

El caso de American Express es distinto, ya que patrocinan a la organización, pero no a la obra en concreto, que estará disponible en Central Park hasta el sábado. De todos modos, el Post reportó que hubo carteles de la marca que se retiraron de los alrededores del recinto. Quisieron defenderse en Twitter, afirmando que ellos no financian la función. “Nos gustaría dejar claro que nuestro patrocinio del Teatro Público no financia la producción de ‘Shakespeare in the Park’ ni condonamos la interpretación de la obra ‘Julius Caesar'”, indicó el tuit.

A Statement from American Express: pic.twitter.com/Ig0Ju3B2dP — American Express (@AmericanExpress) June 12, 2017

Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio, afirmó que la Ciudad seguirá apoyando al Teatro Público, y llegó a admitir en NY1 que no le habría importado si le hubieran representado a él. En esa misma línea, y como era de esperar, la organización de la obra no dio su brazo a torcer, y emitieron un comunicado en su página web afirmando que apoyan totalmente la producción de ‘Julius Caesar’, y aunque entienden que haya compañías que retiren sus fondos porque la obra no casa con sus valores, ellos se muestran orgullosos de representar una tragedia que tiene más de 400 años, negando que se abogue por la violencia.