Montan campamento para exigir a Cuomo leyes favorables a inquilinos

Decenas de manifestantes están durmiendo frente al edificio de la Gobernación de Nueva York en Manhattan para que el mandatario estatal escuche sus reclamos

La acera en Manhattan donde está edificio de la Gobernación de Nueva York, se convirtió desde el miércoles en el dormitorio a la intemperie de decenas de manifestantes que estarán durmiendo allí hasta el próximo sábado, con el fin de presionar al gobernador Andrew Cuomo para que cumpla con las promesas que hizo de crear leyes más fuertes de protección a los inquilinos.

En la manifestación, llamada “Cuomoville”, que forma parte de varias protestas similares que se han realizado desde el 2015, inquilinos, activistas y desamparados le exigen al mandatario estatal que empuje medidas que acaben con el programa de renta preferencial, con el que los caseros pueden incrementar el costo de los arriendos de manera elevada y que promueva iniciativas que garanticen rentas asequibles en el estado.

“Le pedimos al gobernador que ayude a que las rentas sean justas, porque siguen subiendo mucho, y ya una persona que gana lo mínimo no puede pagar hasta 3,000 dólares que llegan a cobrar en muchos sitios”, comentó la mexicana Juana Cariño, quien vive hace 21 años en un apartamento en Bushwick, en Brooklyn. “El Gobernador puede tendernos la mano y no lo ha hecho y si no lo hace ya va a haber más gente durmiendo en la calle”.

El presidente del Comité de Vivienda del Concejo Municipal, Jumaane Williams, se sumó a la protesta y manifestó que Cuomo ha mostrado una actitud de desinterés por las necesidades de protección a la vivienda de los más pobres.

“Él no ha hecho nada, absolutamente nada para ayudar a las leyes de renta de Nueva York. Ha sido inútil en ese asunto y si él quiere correr para presidente, tiene que ser desde ya un verdadero líder que muestre que tiene la voluntad de hacer lo correcto para la gente y no solo para su beneficio político”, comentó el concejal.

Además de solicitar el endurecimiento de medidas que amparen a más de 1 millón de neoyorquinos que viven en apartamentos de renta estabilizada, los manifestantes le exigen a Cuomo que ponga fin a los beneficios en pago de impuestos que el estado le da a compañías millonarias dedicadas a la construcción y desarrollo urbano, y que promueva una estrategia para acabar con el problema creciente de los desamparados, que en el estado llega a 88,000.