Los privilegios de los que goza Marjorie de Sousa en el Tribunal que incomodan a ciudadanos y empleados

Trabajadores y gente que acude a dicho recinto están molestos por las diferencias que algunas autoridades hacen con la actriz

Las cosas no están saliendo muy bien para Marjorie de Sousa en el caso de la demanda interpuesta en contra de su expareja, Julián Gil, sobre la manutención y patria potestad sobre Matías, el hijo de ambos.

Resulta ser que no solo las peticiones de la actriz ante las autoridades para que realicen todas las pruebas convenientes que demuestren que Gil no es apto para velar por su bebé no han procedido como ella esperaba, ahora la venezolana también se ha ganado la enemistad de algunas personas del público y de empleados de los tribunales.

Un periódico mexicano reveló que personas que acuden al Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México y trabajadores del mismo han denunciado que Marjorie cuenta con ciertos “privilegios”.

Resulta ser que desde que inició el litigio en contra de Julián, de Sousa puede meter su vehículo al estacionamiento exclusivo para empleados del recinto, además de que puede hacer uso del elevador que es de único uso para los jueces.

Este hecho ya ha provocado la molestia y quejas de la gente y de quienes laboran en el Tribunal porque ellos no pueden tener acceso a estas cosas que sí se le han facilitado a Marjorie.

También se dice que algunos funcionarios han cuestionado al abogado y a gente del equipo de seguridad de la actriz, así como a algunos policías que resguardan este lugar del por qué ella sí tiene acceso a estos lugares, sin que hasta el momento, hallan recibido respuesta.