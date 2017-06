Recrea escena del “Rey León” en ropa interior, pero algo asqueroso ocurre

El cachorrito león se roba el show y ¡de qué manera!

¿Quién no recuerda la popular escena de la película “The Lion King” con la canción “The Circle of Life”? La posibilidad de que alguien contesté no, es inesperada.

Pero de ese detalle a recrear la escena, requiere algo más de destreza.

La modelo de ropa interior Sveta Bilyalova quiso aventurarse a la tarea.

La rusa carga a un bebé león como si fuera Simba, el protagonista que en el filme se convertirá en el “Rey León” y lo eleva. Pero el cachorro no pudo aguantar los mandamientos de su cuerpo y le orinó en la cara.

Bilyalova no le quedó de otra que poner cara de asco.

Pero para muchos de los que vieron el video en la red social, la acción de la chica estuvo fuera de lugar.

“No es lindo porque ese cachorro debe estar en el reino animal con su madre”, dijo uno de sus fans.

Algunos incluso plantearon que se tratarían de un truco o montaje.

Simba 🦁 Una publicación compartida de Sveta Bilyalova (@svetabily) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 2:49 PDT