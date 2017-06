El gol 48 del Chicharito con el Tri lo pone como el segundo mejor goleador mexicano en Confederaciones

Las estadísticas ofrecen un sitio privilegiado a Ochoa y Hernández tras el empate en Kazan

1 gol había anotado México en sus anteriores tres duelos frente a Portugal, y lo había conseguido Francisco “Kikín” Fonseca en el 2006; hoy el TRI le anotó dos tantos a los lusitanos por primera vez en la historia.

3 juegos seguidos como titular con el TRI lleva Guillermo Ochoa, que fue uno de los destacados del TRI ante Portugal. Es la primera vez en la Era Osorio que un portero repite como inicialista en tres partidos seguidos.

3 goles lleva el defensa Héctor Moreno con la Selección mayor de México. Los dos anteriores se los había anotado a El Salvador.

4 goles ha marcado Javier Hernández en Copas Confederaciones, lo que le vale ser el segundo mexicano que más tantos acumula en la historia de este evento sólo por detrás de Cuauhtémoc Blanco, quien firmó nueve goles, tres en la edición de 1997 y seis en 1999.

4 son los choques entre mexicanos y portugueses en la historia y el TRI sigue sin poder ganar. Se han registrado dos empates (0-0 en un amistoso en 1969 y 2-2 hoy) y dos triunfos lusitanos (2-1 en el Mundial 2006 y 1-0 en un amistoso en 2014).

6 veces ha enfrentado México a rivales europeos en Copa Confederaciones y sigue sin obtener una victoria, al registrar tres empates y tres derrotas.

6 goles ha anotado Javier Hernández en la Era Osorio y cinco de esos tantos los hizo con remates con la cabeza. Sólo un gol, ante Costa Rica en el Azteca, pudo marcar con el pie en el presente proceso.

7 participaciones en Copa Confederaciones lleva México, que en las seis anteriores ediciones que estuvo presente registró tres triunfos y tres derrotas. Esta es la primera vez que se presenta en este torneo con un empate.

14 anotaciones acumula México en este 2017, entre juegos amistosos y oficiales, y la mitad de esos goles (7) los hizo con remates con la cabeza, incluyendo los dos tantos ante Portugal, que se lograron con cabezazos de Hernández y Moreno.

25 juegos lleva Juan Carlos Osorio al mando del TRI; ahora su balance apunta 18 triunfos, cinco empates y sólo dos derrotas. De esos 25 duelos sólo cuatro los registró ante equipos europeos, frente a los que suma dos triunfos (vs. Islandia e Irlanda), un empate (vs Portugal) y una caída (vs Croacia).

48 goles contabiliza Javier Hernández con el TRI de los cuales la cuarta parte de los anotó a rivales europeos.