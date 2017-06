Cómo deshacerte de las chinches en casa

Dos de los insecticidas que se utilizan comúnmente para matar chinches se están volviendo cada vez menos efectivos, según un estudio publicado hoy en la revista Journal of Economic Entomology.

En los últimos 15 años, se ha producido un resurgimiento de las chinches en todo Estados Unidos y la gente muchas veces tiene problemas para deshacerse de estas plagas resistentes, que son conocidas por provocar ronchas rojizas e irritantes.

Después de que las chinches desarrollaron resistencia contra la mayoría de los pesticidas más poderosos, como el DDT, los exterminadores comenzaron a utilizar con más frecuencia estos 2 químicos: clorfenapir y bifentrina. Sin embargo, hasta ahora, nadie se había percatado de si las chinches estaban desarrollando defensas contra estos químicos también, explicó Ameya D. Gondhalekar, uno de los autores del estudio y profesor asistente de investigación del Centro de Control de Plagas Urbanas e Industriales de Purdue University.

Gondhalekar y su equipo expusieron 10 grupos diferentes de chinches recolectadas de distintas partes del país a cada uno de los químicos en un vial de vidrio. Después de algunos días, analizaron qué tan efectivos fueron los químicos en matar las chinches.

Aunque la mayoría de las chinches murió a causa de los químicos, 3 grupos continuaron desarrollándose después de ser tratados con clorfenapir, y 5 grupos todavía se movían después de ser tratados con bifentrina. Esto implica que aunque algunas chinches responden a estos químicos, otras no, por lo que es probable que cada vez más y más chinches se vuelvan resistentes con el tiempo.

“Esto representa una mayor evidencia acerca de que este enfoque que utiliza solo pesticidas para controlar las chinches, en realidad, no está funcionando”, manifestó el científico principal de Consumer Reports, el Dr. Michael Hansen Ph.D. “Lo que hay que recordar es que no solo debes rociar las chinches si pretendes controlarlas”.

Es primordial prevenir y controlar para evitar un problema de chinches. “Resulta mucho más fácil controlarlas si se las identifica de forma temprana (cuando solo hay unas pocas) que cuando aumenta la cantidad por centenares”, indicó Gondhalekar.

Vigila tu casa. Las chinches suelen esconderse en grietas y rajaduras, como en paredes, equipaje, cajas y ropa, pero, generalmente, se encuentran en las camas debido a que se alimentan de las personas cuando duermen. Si sospechas que tienes una plaga o si vives en un edificio de apartamentos con problemas de chinches, inspecciona las sábanas, el box spring (incluso por debajo) y las costuras del colchón de manera regular. Son planas, tienen forma ovalada con cuerpo rojo o marrón y tienen apenas el tamaño de una semilla de manzana. Fíjate que no haya chinches adultas, ninfas, huevos o exoesqueletos (caparazones que van dejando atrás al mudar la piel) y manchas oscuras de color rojizo (heces).

Recubre tu colchón. Al recubrir tu colchón, tus almohadas y el box spring con una cubierta protectora, evitarás que las chinches lleguen a sus escondites favoritos.

Ten cuidado al viajar. Las habitaciones de los hoteles y de los moteles son caldos de cultivo de las chinches. Al registrarte, coloca tu equipaje en el baño y luego inspecciona la cama. Guarda tus maletas en un portaequipaje o en una superficie rígida.

Al regresar a tu hogar, pon tu equipaje en cuarentena. Gondhalekar sugiere que descontamines tu equipaje y tu ropa al colocar todas tus valijas en un congelador horizontal grande (si tienes uno) durante 4 días antes de meterlas de nuevo a tu casa. La temperatura extremadamente fría o caliente mata las chinches. También puedes colocar tu ropa en la secadora a temperatura caliente durante 30 minutos e intenta limpiar tu equipaje y tu ropa con vapor.

Reduce su propagación. Primero, infórmale a tu arrendador, en caso de que alquiles tu apartamento en un edificio, para que controle la propagación a otras unidades. Pasa la aspiradora minuciosamente en todas las áreas infestadas, incluso las alfombras y los colchones, y luego vacía la bolsa de la aspiradora en una bolsa de plástico, séllala y deséchala en la basura en el exterior. Si no puedes quitar las chinches de tus muebles, elimina los objetos de forma responsable. Para evitar que alguien más quiera rescatar los muebles o los colchones infestados, rásgalos, remueve el relleno o escribe con pintura la palabra “chinches”.

Genera calor. Las chinches morirán si calientas los muebles infestados o todo el apartamento a una temperatura muy alta (en la mayoría de los casos, a más de 100 grados). Si posees una limpiadora a vapor portátil, bombardea las grietas y las rajaduras.

Usa un insecticida alternativo. Las sustancias como la tierra diatomácea, el ácido bórico y el gel de sílice eliminan las chinches debido a que, al dañar su cubierta exterior, se secan y se mueren. Coloca estos polvos en todas las grietas y las rajaduras de tu hogar (ten cuidado de no ingerirlos o inhalarlos).

Solicita ayuda profesional. No todas las chinches responden de la misma manera a los insecticidas, por lo que si tienes una plaga que no puedes controlar, un profesional te puede ayudar a encontrar el tratamiento o el insecticida correcto.

—Julia Calderone

Solía ser una científica y ahora utilizo las palabras y una grabadora de audio como mis nuevas herramientas de investigación para resolver los problemas de salud y alimentarios más importantes para los consumidores. Vivo en Brooklyn, N.Y., donde cocino todo lo que puedo. Me puedes encontrar en el pasillo de una tienda escudriñando la letra pequeña de cada alimento que pongo en mi carrito. Sígueme en Twitter @juliacalderone.

