PlayStation 4 Pro y Xbox One X: ¿cuál consola es mejor?

En la E3 2017, la cita más importante de la industria de los videojuegos, se presentó la Xbox One X, un equipo que Microsoft busca posicionar como la consola más potente del mercado. Conocida de forma previa como Project Scorpio, la Xbox One X tiene una especificación técnica para presumir, con un nuevo chip integrado de ocho núcleos, GPU de 40 unidades de computación a 1172 MHz, un salto enorme respecto a la Xbox One, equipada con 12 unidades a 853 MHz, 12 GB de RAM DDR5 y lector de Blu-ray 4K.

PlayStation 4 Pro, presentada en septiembre de 2016. Con estos equipos, ambas compañías se disputan un segmento del mercado de jugadores que buscan aprovechar la máxima capacidad técnica de los equipos disponibles en el mercado. La propuesta de Microsoft, con un precio de $500 dólares, es más cara si se la compara con los $400 dólares de la

Como punto destacado, además de las mejores especificaciones técnicas, tales como mayor capacidad de procesamiento y más memoria RAM, la Xbox One X se destaca por tener una unidad óptica que admite Blu-ray 4K. A su vez, también estará disponible el visor de realidad virtual PlayStation VR, que vendrá con dos controles Move, la cámara y el disco VR demo, con varios títulos junto a cinco juegos completos.