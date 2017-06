¿Estás soltera? Quizá la culpa es tuya

Las excusas no te faltan cada vez que se te presenta la oportunidad de entrar en una relación amorosa

“Él solo quiere pasar el rato”, “me busca nada más que por sexo”, “a lo mejor no le gusto tanto”, “el amor no es importante para mí, mejor voy a concentrarme en ser exitosa en mi trabajo”… Seguro has escuchado estas frases. Inclusive, quizás las hayas oído salir de tu boca.

Si es así, debes poner atención, pues es posible que esas ideas que has construido en tu cabeza para justificar los motivos por los cuales tus relaciones de pareja no se desarrollan sean en gran medida un autosabotaje.

Según señaló la sexóloga Ivelisse Cintrón, cada día son más las féminas que se presentan en su consulta con preconcepciones como esas, sin conocer que detrás de esos pensamientos existe un serio problema de autoestima.

Las razones para la falta de estima son diversas, no obstante, las más frecuentes son aquellas que tienen que ver con daños emocionales causados como consecuencias de un fracaso amoroso, el acoso infantil y el abuso sexual.

Subrayó que muchas mujeres salen de una relación con la dignidad herida, lo cual provoca no solo que comiencen a creer todas aquellas palabras con las que eran maltratadas, sino además que todo lo que vivieron se repetirá si intentan enamorarse de nuevo. De esta forma, se escudan detrás de ideas y creencias como las antes mencionadas.

“Por lo regular, cuando te marcan tu orgullo de mujer, si no lo tratas a tiempo, si no lo verbalizas, si no tomas terapias para extraer cualquier trauma que quede dentro de ti, inconscientemente lo vas a traer a las futuras relaciones que puedas tener”, expresó la experta en parejas.

“Cuando tengo en mi clínica mujeres que terminan una relación,yo siempre les recomiendo que tienen que tener un lapso de tiempo para recapitular sus vidas, para realmente reencontrarse y saber qué es lo que quieren. No podemos estar entrando y saliendo de relaciones, porque las relaciones pasadas me hayan marcado o me hayan dañado”, recalcó.

Lo mismo ocurre con el bullying. Cintrón explicó que muchas personas cargan desde su niñez aquellos pensamientos que les fueron sembrados en su psiquis mediante el acoso.

“Trato mujeres que realmente vienen ya con su autoestima dañada desde su niñez, que sufrieron algún tipo de trauma o de bullying en la escuela o incluso de sus propias familias, porque yo he atendido casos donde las mismas mamás inconscientemente dañan la autoestima de las mujeres a temprana edad. Vienen arrastrando eso porque no buscan ayuda a tiempo. No pueden detectar conscientemente que tienen una situación interna y van a boicotear cualquier tipo de relación por lo mismo, porque piensan que ‘a lo mejor él está conmigo porque cree que no va a conseguir a más nadie, a lo mejor lo que quiere conmigo es sexo’, y automáticamente sabotean su relación”, abundó.

Ese caparazón en el que se esconden para inconscientemente evitar involucrarse emocionalmente es más fuerte cuando se trata de una mujer que sufrió de abuso sexual o una violación.

“Si sufrieron alguna violación o abusos sexuales en el transcurso de su vida, la mayoría ya no quiere saber de parejas. No se dan oportunidad para que algo como eso no les vuelva a pasar. Cuando la sexualidad o la dignidad de una mujer son violentadas, lamentablemente lo primero que se afecta y lo más malo de recuperar es la autoestima”, sentenció.

La profesional en sexualidad observó que la mayoría de las mujeres que asumen una postura defensiva ante la oportunidad de una relación abandonan su vida social y se despreocupan de su arreglo personal.

“Tienden a encerrarse. Al no sentirse hermosas con su exterior tienden a no arreglarse. Asumen la actitud de ‘yo no me tengo que arreglar por nadie porque yo no quiero a nadie al lado mío’, y la cultura de la mujer latina nos enseña a que nos tenemos que arreglar para otros, no necesariamente para mí. Entonces esta mujer que tiene este tipo de trauma de autoestima deja de arreglarse, no se expone a conocer gente nueva. Es bien marcado, dejan de arreglarse, dejan de ser sensuales y de apelar al gusto y a la vista del hombre”, abundó.

Por el contrario, indicó que también están aquellas mujeres que vuelcan todo su interés hacia el aspecto profesional y que su falta de autoestima se ve reflejada en la indiferencia que muestran hacia los asuntos de índole romántico.

“Cuando la autoestima se lacera, lo personal se queda dentro una gaveta. Tú tratas de tocarle algo personal a una mujer con la autoestima baja que no le interesa apelar al gusto de alguien y va a defender su postura utilizando el aspecto profesional. Esa es una manera también de sabotear una relación. Hay que recalcar que el hombre arraiga machismo, así que si yo puedo hacer que este hombre sea intimidado por mi persona, yo no me va a ver como una presa o como una mujer que quiere tener al lado suyo”, indicó.

De otro lado, comentó acerca de la inconformidad de algunas mujeres con su cuerpo, y cómo al expresarlo, también limitan sus posibilidades de despertar el interés romántico de alguien.

“Yo tengo pacientes en mi clínica que son mujeres hermosas. Visten con manga larga y camisas hasta el cuello porque no se sienten conformes. Entonces piensan que no se van a exponer a una relación que solo venga satisfacer lo sexual. Eso es lo primero que expresan. Hay que hacer algo bien claro, la realidad de los hombres es que cuando están íntimamente con una mujer es porque les gusta, porque le apela el sentido. El hombre es bien visual, así que no va a estar con una mujer que no les guste”, puntualizó.

“Eso refleja baja autoestima porque en la medida que yo pueda hacer creer que tengo a alguien al lado mío, eso me va a satisfacer o hacerme creer que mi autoestima está subiendo porque le gusto a alguien, y si le gusto a alguien no lo voy a dejar ir. Tú no puedes actuar muy rápido en una relación ante una primera o segunda salida y pedir que te tome de la mano o te trate como su pareja porque primero tienen que conocerse, saber la intención con que viene esa persona. Si no damos la oportunidad, cómo vamos a saber si solamente lo que quiere es sexo o busca una relación de verdad”, destacó.

De otro lado, recalcó siempre es recomendable escuchar con apertura a las amistades y allegados cuando les señalen sus problemas de autoestima. Para la profesional en conducta humana, la primera ayuda que una mujer que se identifica con estas ideas y comportamientos es la de las personas cercanas, y la atención profesional que contribuya a sanar los traumas emocionales y los problemas de estima nunca está demás.