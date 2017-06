Courteney Cox asegura que se quitó todos los retoques estéticos de su rostro

La actriz sorprendió a todos hace años con un rostro que, lejos de hacerla parecer más joven, le impedía mover de forma natural los músculos faciales

La obsesión de Courteney Cox por detener el paso del tiempo le llevó a someterse hace años a una serie de intervenciones estéticas menores que, además de borrar las arrugas de su rostro, también eliminaron cualquier tipo de expresividad. La nueva apariencia de la actriz generó tal polémica que le obligó a replantearse lo acertado de sus retoques y, finalmente, darse cuenta de que no estaban contribuyendo a rejuvenecerla.

Ahora, la intérprete de 53 años afirma orgullosa que, tras un largo periodo de ‘abstención’, ya no queda ni rastro de infiltraciones o botox en su cara y su belleza vuelve a ser cien por cien natural.

“Se han disuelto los rellenos faciales. Ahora, soy todo lo natural que puedo ser. Me encuentro mucho mejor porque me veo como yo misma. Creo que ahora me parezco más a la persona que era. Intenté que no se me cayera la cara, pero lo que conseguí fue hacer que pareciera falsa. Necesitas movimiento en tu rostro, sobre todo si tienes una piel tan fina como la mía. Esto no son arrugas, son líneas de expresión de tanto sonreír. He tenido que aprender a valorar el movimiento y me he dado cuenta de que las infiltraciones no eran mis amigas”, se ha sincerado con la revista New Beauty.

Aunque se responsabilice completamente de sus decisiones, la antigua protagonista de ‘Friends’ no puede evitar mencionar la presión que reciben en Hollywood las actrices mayores de 30 años y la obsesión de la industria del cine por la eterna juventud como el origen de su miedo y rechazo a hacerse mayor.

“Hollywood lo pone muy difícil, el negocio lo pone muy difícil. Crecí pensando que la apariencia física era lo más importante. Si yo tenía un buen aspecto, entonces me tendría que ir bien, y ese sentimiento me metió en líos. Me preocupaba tanto estar a la altura, que empeoré las cosas”, ha comentado en la misma conversación.

Curiosamente, la preocupación por la edad de Courteney no se extiende a su relación con el guitarrista de la banda Snow Patrol Johnny McDaid – trece años menor que ella-, con el que lleva en una relación desde 2013.

“Es más joven que yo, lo cual habría supuesto un problema con cualquier otro chico, pero la apariencia no es importante para él o su familia. La belleza exterior nunca ha sido una prioridad para él. A mí me solía preocupar muchísimo la diferencia de edad, pero ahora sé a ciencia cierta que no hay nada que temer al respecto. Johnny aprecia la belleza, pero en su sentido más profundo, y a mí me ocurre lo mismo. Por suerte, yo le encuentro guapísimo e irresistible, extremadamente sexy”, bromeó la actriz.