Este histórico del Tri afirma que las rotaciones de Osorio pueden molestar a los jugadores

El gran Manuel Negrete, autor del gol más bello que haya visto el Estadio Azteca, y uno de los más grandes en la historia de los Mundiales, también opinó en torno a la estrategia del técnico colombiano

CDMX, México – Para Manuel Negrete tantas rotaciones pueden generar molestia en los seleccionados nacionales. El exmundialista declaró que los ocho cambios de Juan Carlos Osorio de un duelo a otro en la Copa Confederaciones Rusia 2017 no le vienen bien al Tri, a pesar de haber conseguido la victoria.

“Por supuesto (causa molestia en el jugador) aunque no lo expresen a la prensa seguramente los que no jugaron ayer han de decir algo en sus cuartos, pero no creo que haya un jugador al que le guste estar sentado“, indicó Negrete.

Negrete mencionó que en su momento no sabría qué hubiera pasado si el técnico hubiera decidido dejar en la banca a figuras del Tri.

“En mi época no me hubiera imaginado que Hugo Sánchez o Tomás Boy estuvieran en la banca, no lo hubiera imaginado.

“Por ejemplo esas situaciones en donde el ‘Chícharo’ juega bien y de pronto ya no, otros que hicieron buen partido no juegan, a mí no me gusta porque siento que crea una incertidumbre en el jugador“, declaró el exvolante de Pumas durante la presentación del evento Las Revanchas.

Negrete, quien competirá contra la Alemania de 1986 que eliminó a México en el Mundial, concluyó que a pesar de su sistema, no se le puede recriminar nada a Osorio pues ha conseguido resultados.

Bajo el mando de Lapuente

Manuel Lapuente será el encargado de dirigir al combinado tricolor que se verá las caras el próximo 9 de julio a las 12:00 horas con la selecta teutona que eliminó a los verdes en las Copas del Mundo de 1986 y 1998.

“Yo no sé cómo vamos a estar porque vienen unos que no están tan en forma como Thomas (Berthold), pero vamos a ver jugadores que dejaron una gran historia en el futbol mexicano, esperamos ganar”, dijo el ex mundialista Negrete.

El Zócalo capitalino será la sede del encuentro en formato de futbol 7 cuyo primer tiempo tendrá a los representantes de la justa de México ’86 y en la segunda parte gozará de los representativos que se midieron en Francia.

Se espera la asistencia de 40,000 aficionados que podrán ver a jugadores mexicanos como Pablo Larios, Fernando Quirarte, Negrete, Tomás Boy, Jorge Campos, Claudio Suárez y Cuauhtémoc Blanco, ente otros.

Mientras que por los europeos alinearán personajes de la talla de Lothar Matthaeus, Thomas Berthold, Thomas Helmer y Jürgen Klinsmann, quienes serán dirigidos por Berti Vogts, estratega del 1998.

“Me decían que si me voy a echar una chilena como hace 31 años, yo creo que no, porque no va a haber 100,000 personas“, ironizó el ex jugador de los Pumas.