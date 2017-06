Esta es la verdadera historia detrás de #LadyPrieta

El fin de semana circuló un video en redes sociales que causó indignación por la actitud de una modelo rubia frente a una morena... pero las cosas no siempre son como se ven

El fin de semana pasado, se viralizó un video compartido por una directora de arte llamada Verushka Nevarez, quien supuestamente había sido contratada para la grabación de un comercial, en donde había sido testigo de algo inverosímil y que no podía dar crédito.

En su perfil de Facebook, Verushka subió el clip de un casting de modelos, en donde se veía claramente como una de las chicas, la cual era blanca y rubia, agredía verbalmente y discriminaba a otra de sus compañeras por su color de piel.

El clip muestra claramente cómo la modelo de cabello claro se molestó y comenzó a insultar a todos porque le pidieron pasar atrás para darle su lugar a la otra chica, a la que se refirió como “Prieta, bajada del cerro”.

“Aunque no es la primera vez que me toca… Esto es lo peor que he visto en mi vida laboral!!! No puedo creer que en pleno 2017 exista esta clase de discriminación!!!… Por favor compartan este video!!! Gente así no debería trabajar en esta industria!”, Nevarez en su publicación, la cual superó en dos días las 5 millones de reproducciones.

Fue así como en redes sociales surgió el hashtag #LadyPrieta, con el cual los usuarios compartieron dicho video y expresaron una serie de comentarios en contra de la modelo que había cometido dicho acto de discriminación.

Pero en horas recientes, se ha revelado que este incidente es parte de una campaña publicitaria de la Cerveza Victoria, quienes han lanzado otro hashtag, #LoChingónEstáAquí, para luchar contra la discriminación que se vive en México, con el que buscan que todos se sientan orgullosos de sus orígenes.

Aquí te dejamos el video de la explicación de esta polémica campaña.