Alan Ramírez, de Banda MS, habló del incidente que casi le cuesta la vida

El año pasado, una bala perdida le impactó en la garganta a la salida del hotel donde se alojaba la agrupación tras un concierto en México

Ni miedo ni rencor ni dolor guarda Alan Ramírez luego de la bala perdida que lo sorprendió en su cuello el año pasado, y que casi le cuesta la vida al pasar por Campos Elíseos, en Polanco, Ciudad de México.

El vocalista de la Banda MS, junto a su colega y amigo Walo, regresó ayer al hotel donde se hospedó en julio pasado, cuando cancelaron la última de las tres fechas que tenían en el Auditorio Nacional debido al accidente. Mañana se reencontrarán con su público en dicho inmueble.

“No tomé terapia, no fue necesario, porque el público es la mejor terapia. Y sí, está canijo volver al mismo lugar, pero yo no me clavo en el pasado. Ya fue, estuvo gacho, pero ya lo superé.

“Sí se siente fuerte esta onda de venir al mismo lugar donde estábamos, pero le debo al público el show, venimos con un mejor espectáculo y muy contentos de estar con nuestro público en México. No hay miedo, no hay rencor”, dijo Ramírez, en entrevista.

Y Walo, a quien, además de compañero en la banda sinaloense, considera su amigo del alma, reiteró el compromiso del grupo para complacer a sus seguidores y estar en condiciones óptimas.

“Entre todos nos ayudamos. Estuvimos muy preocupados, pero gracias a Dios siempre confiamos en que podría salir adelante y ahora estamos felices de estar todos juntos, trabajando de nuevo“, señaló Walo.

La madrugada del 2 de julio, el músico recibió un impacto de bala de izquierda a derecha, en la garganta, y milagrosamente no afectó sus cuerdas vocales ni tuvo consecuencias mayores.

“Estoy muy agradecido con Dios, con la vida. Vivo de una manera única porque fue una gran lección para mí; no creo que mi voz haya cambiado, aunque los del grupo me echan carrilla y dicen que sí“, agregó Ramírez.

“Y hay que ver que está súper sano, que se cuida mucho y que canta muy bien. El doctor lo cuidó mucho y nosotros también y ya está cantando el ingrato. Vaya susto nos sacó. Él, y todos, ya estamos listos para vernos con el público otra vez”, añadió Walo.

El combo, de 16 músicos, editó hace dos meses su nuevo álbum, La Mejor Versión de Mí, del cual han promovido como sencillos “Es Tuyo Mi Amor” y “Las Cosas No Se Hacen Así”.

Con este disco, más los éxitos de sus producciones anteriores, armaron los espectáculos programados para el Auditorio mañana, el viernes y el sábado.

POR: Juan Carlos García