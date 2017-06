El Boston Globe publicó un artículo titulado “Lo que es ser pobre en una escuela Ivy League“. El artículo destaca la gran lucha para asimilarse que sufren los estudiantes de bajos ingresos en estas instituciones élite, tales como Columbia, Yale, Harvard, Princeton y otras. El artículo mencionó la pérdida en confianza igual que el choque cultural que ocurre al encontrarse rodeado por un mundo de privilegio.

Este mundo de privilegio incluye compañeros de clase que no se preocupan por tener el dinero para pagar por libros o por las comidas, sino que comparten su más reciente viaje a Europa o fin de semana en Aspen. Privilegio que toma por sentado su habilidad de saber que uno puede solicitar ciertas cosas, como un cambio de compañero de piso, vivienda, asesor. Privilegio que supone que uno tiene el conocimiento del contexto historial en cual ciertas piezas clásicas de la literatura fueron escritas. Es un mundo ajeno para estos estudiantes.

Y sin embargo, aplaudimos cuando son aceptados a estas prestigiosas universidades. Estamos extáticos al saber que a través del estudio y ética de trabajo pudieron subir la montaña y alcanzar la cima. Pero nos olvidamos de prepararlos para lo que encontrarán en el otro lado de la montaña.

Si no queremos que nuestros hijos fracasen una vez que entran a estas instituciones de élite, tenemos que establecer sistemas de apoyo para ellos, después que ha sido aceptados, mientras están en la escuela, y durante su tiempo en la universidad. Hay algunas instituciones que ya hacen parte de esta labor, American Talent Initiative, The Coalition for Access, Affordability, and Success, y la Leadership Enterprise for a Diverse America; pero necesitamos más.

Al final, sabemos que conseguir un título de una de estas prestigiosas instituciones impactará grandemente sus vidas; ganarán salarios más altos, más probablemente perseguirán estudios graduados, y abrirán la puerta a que más estudiantes vengan tras ellos. Aumentar su éxito nos ayuda a todos.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org -La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School