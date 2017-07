Derby de Jonrones: ya anunciaron los duelos y todos los caminos llevan a una superfinal

El campeón defensor Giancarlo Stanton fue sembrado como No. 1 y Aaron Judge, líder de cuadrangulares, es el No. 2

El Derby de Jonrones de las Grandes Ligas, que se efectuará el próximo lunes en Miami, promete robarse por completo las festividades del Juego de Estrellas.

Las siembras de los jugadores y el bracket de la siempre divertida batalla de cañoneros fue dada a conocer el miércoles.

Giancarlo Stanton (21 jonrones en 2017) es el sembrado No. 1 del Derby y con justa razón, pues el cañonero de los Marlins no sólo estará en su estadio, sino que es el campeón defensor de la competencia. Se medirá en la primera ronda con Gary Sánchez, el dominicano de los Yankees que es sembrado No. 8 y cuya invitación al Derby generó inconformidad de algunos debido a que el catcher suma 13 jonrones en 2017, muy por debajo que los demás invitados.

El segundo sembrado es nada menos que Aaron Judge, líder jonronero de las Ligas Mayores con 29 batazos y sensación de los Yankees. Su primer rival será Justin Bour (18 jonrones), de los Marlins, quien en principio no luce como una gran amenaza, pero que al estar en su estadio puede dar algo de batalla.

La siembra No. 3 se la dieron a Cody Bellinger, de los Dodgers, otro novato fenomenal de la temporada. El autor de 24 cuadrangulares en básicamente dos meses de actividad se medirá al sembrado No. 6 Charlie Blackmon (18 jonrones), de los Rockies de Colorado.

Y el duelo restante será entre el No. 4 Mike Moustakas (24 jonrones), de los Reales de Kansas City, y el dominicano Miguel Sanó, sembrado No. 5 y que tiene 20 vuelacercas para los Mellizos de Minnesota.

Según el bracket presentado por MLB, si Stanton y Judge avanzan en sus respectivas llaves, les tocarán enfrentarse en la gran final, que es el duelo esperado por la mayoría de los aficionados.

Interesante es que si Judge gana su duelo contra Bour y Bellinger el suyo ante Blackmon, habría duelo de supernovatos en la segunda ronda; un Yankee contra un Dodgers. Ese duelo es casi tan atractivo como un posible Stanton-Judge.

El Derby de Jonrones será transmitido el lunes a las 8 pm Este (5 pm Pacífico) por ESPN.