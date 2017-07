NYC refuerza su campaña para proteger a bebés mientras duermen

A pesar de esfuerzos previos, aún muchos infantes mueren por razones prevenibles

No dormir con un infante, acostarlo boca arriba, y asegurarse que no haya objetos (ni siquiera pequeños peluches) en su cuna son medidas de seguridad simples para asegurar que su pequeño no forme parte de los casi 50 bebés que mueren anualmente en Nueva York mientras reposan.

La semana pasada, la Policía de Nueva York registró al menos tres de este tipo de accidentes. El más reciente fue la muerte de Jernard Moore, de tres meses, quién se sospecha que fue sofocado al dormir con sus padres.

Un día después del trágico incidente, la Administración de Servicios Infantiles (ACS), el Departamento de Salud (DOHMH), y el Departamento de Servicios Humanos, entre otros, se unieron en un foro para hablar sobre estas muertes y cómo educar mejor a la comunidad.

“Las muertes durante el sueño son totalmente prevenibles con educación pública y cuidado médico accesible”, expresó en el evento el comisionado de ACS, David Hansell. “Estamos aquí hoy para unirnos con nuestras agencias asociadas, expertos de salud, organizaciones comunitarias, grupos religiosos y más para enfocarnos en lo que podemos hacer juntos para difundir este mensaje y garantizar los mejores resultados para nuestros más pequeños neoyorquinos”, añadió.

El foro llegó después de que la Alcaldía reforzara el mensaje de cuidados con los más pequeños en una segunda campaña con el objetivo de disminuir este tipo de muerte. En esta nueva edición, el departamento de Salud lanzó un un programa piloto para reclutar a abuelos y otros miembros de la comunidad de confianza de la familia para educar sobre las mejores prácticas de dormir llamado el Programa de Campeones.

Ambas agencias además lanzaron un video para mostrar a los nuevos padres en los hospitales y que está disponible en la página en línea de la campaña.

También se comenzará a enviar con cada certificado de nacimiento, un folleto que explica la importancia de prácticas de reposo seguras. La información está disponible en cinco idiomas incluyendo español y francés creole.

Aunque este tipo de muerte llega a hogares de diferentes culturas e ingresos, el foro se enfocó en cómo las comunidades más afectadas son las de bajos ingresos, los afroamericanos, y los hispanos. En la ciudad, El Bronx y el centro de Brooklyn son las áreas en las que desproporcionadamente hay más afectados.

El Bronx es una de las zonas donde se han estado enfocando los esfuerzos educativos según Fanny Hurtado, coordinadora de relaciones con la comunidad hispana para ACS.

“Muchas de las personas con quienes hemos platicado siempre nos dicen que en sus países han compartido la cama y nunca ha sucedido nada y por eso lo hacen aquí”, dijo la panameña. Hurtado le muestra a los padres las cifras y estudios como uno hecho por el departamento de Salud que mostró que de 2004 a 2011 la mayoría de los fallecimientos de los bebés se producían mientras estos dormían.

En 2015, la administración de Bill de Blasio lanzó su primera campaña educativa para educar sobre seguridad de los pequeños mientras duermen. Sin embargo, las cifras no mostraron mejoras: en 2014 hubo 40 incidentes fatales comparados con 48 en 2015.

Para mejorar su estrategia, esta vez la Ciudad buscó reacciones de la comunidad antes de decidir cómo hacer llegar el mensaje, según indicó Lorraine Boyd, directora médica de la unidad de salud materna, infantil, y de reproducción para el DOHMH.

Boyd confirmó que se han visto mejoras. En 2004 un 53% de las madres ponía a sus hijos a dormir de espaldas comparado con 66% en 2014. Sin embargo, aún existen barreras raciales. Por ejemplo, mientras que en 2014 el 62% de las madres latinas y el 59% de las afroamericanas acostaban a sus hijos de espaldas, el 75% de las madres blancas lo hacían.

“Estamos haciendo mucho y nos alegra recibir estas inversiones para marcar la diferencia, pero toma tiempo llegar a todas las comunidades, y eso es definitivamente nuestra meta”, dijo Boyd recordando que el departamento de Salud tiene personal que habla español.

Para más información visite http://www1.nyc.gov/site/acs/about/safe-sleep.page.

Razones por la cual infantes mueren mientras duermen:

Posición: el 49% de las muertes fueron por acostar al bebé en su estómago o costado.

Compartir cama: el 52% de las lesiones fueron porque otro miembro de la familia durmió con el bebé

Superficies no aptas para bebés: en el 72% de los casos, los pequeños estaban en una superficie que no era una cuna}

Ropa de cama u objetos: en el 68% de las muertes relacionadas con el dormir, había un exceso de ropa de cama u otros objetos, juguetes, en el área donde dormía el infante

Consejos