Las mujeres trans marchamos por respeto y dignidad

No vamos a tolerar ningún tipo de ataque hacia nuestra comunidad

Hoy, en el barrio Jackson Heights, me voy a unir con mucho orgullo a la sexta marcha translatina para exigir respeto y dignidad por toda la comunidad trans.

Cientos de mujeres trans y nuestros aliados vamos a marchar por las calles de nuestros barrios para exigir un alto a los ataques de odio en contra de nuestra comunidad y los abusos que muchas hemos sufrido en los centros privados de detención de inmigrantes.

Soy sobreviviente de un ataque de odio. En el 2008 en Jackson Heights, fui atacada y golpeada por tres hombres. Dos de ellos me agarraron de las manos y el otro me empezó a golpear con una cadena. En el momento de mi ataque me gritaron insultos transfóbicos mientras que me golpearon. Después de unos minutos que sintieron como una eternidad, logré escaparme y correr hasta encontrar unas amigas en la avenida Roosevelt.

Mis amigas pararon un vehículo de la policía y tratamos de explicarles lo que me había pasado. A pesar de poder mirarme, con la sangre saliendo de mi cara y la ropa rasgada, lo único que los policías dijeron es que yo me fuera a mi casa y que lo que me pasó es por estar en la calle a esas horas.

Ataques como el mío en el 2008 no son incidentes aislados. Solo en el 2016 y 2017, ha habido veinte casos de ataque hacia mujeres trans en el área de Jackson Heights, Corona y Woodside. Y en ese mismo año y medio, al menos 37 personas trans, sobre todo mujeres trans de color, han sido asesinados en todo el país.

Nuestra comunidad también sufre por maltrato y abuso dentro de las cárceles y centros de detención, sobre todo en los centros privados donde grandes corporaciones nos mantienen en jaulas para sacar una ganancia.

Como mujeres trans, muchas veces nos mantienen en celdas con hombres, donde sufrimos acoso sexual y violencia. Por eso, en nuestra marcha hoy, también vamos a parar en frente del banco Chase. Como banco que financia a las corporaciones que manejan los centros de detención, GEO Group y CoreCivic, Chase tiene que tomar responsabilidad por el sufrimiento que está auspiciando y tomar cartas en el asunto.

Yo marcho este año en mi barrio para mandar un mensaje claro: como comunidad trans no vamos a tolerar ningún tipo de ataque hacia nuestra comunidad.

Es hora de alzar nuestras voces para que más chicas trans sobrevivientes de violencia, discriminación, y otros abusos pierdan el miedo y denuncien. No están solas.

Hoy saldremos a exigir que paren estos ataque y que los residentes de Queens sepan que la comunidad trans no está sola. Estamos unidas, y exigimos que nos traten con respeto y dignidad.

(Perla Torres, es miembro de Se Hace Camino Nueva York)