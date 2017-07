Dos hermanitos asmáticos mueren en posible homicidio en El Bronx

Los cuerpos de los niños mostraban marcas que hacen sospechar al NYPD que fueron víctimas de abuso

Dos hermanos asmáticos de 2 y 3 años fueron encontrados sin respiración el lunes por la mañana en su domicilio de El Bronx, en lo que el Departamento de Policía (NYPD) está investigando como un posible homicidio.

“Dos niños teniendo un ataque de asma al mismo tiempo y falleciendo es prácticamente imposible“, dijo una fuente de NYPD.

Los pequeños Olivia y Micah Gee eran asmáticos, y se creyó en un principio que ése podría haber sido el motivo de su fallecimiento, pero la autopsia de la pequeña Olivia, la de 3 años, reveló golpes en su cuerpo.

“Parece que la niña fue golpeada en el estómago“, según fuentes legales recogidas por The New York Post. “Es una investigación de homicidio”.

Micah todavía no fue sometido a una autopsia, pero también mostró signos de forcejeo en el cuello. El NYPD está investigando la posibilidad de que dichas marcas se debieran a la reanimación cardiopulmonar, más conocida como boca a boca.

El novio de la madre, Novell Jordan, llamó a Jade Spencer avisándole de que sus hijos estaban teniendo problemas respiratorios. En cuanto Spencer llegó a la casa, llamó de inmediato a 911 y siguió sus recomendaciones tratando de reanimarlos haciéndoles el boca a boca. Al ver que no funcionaba, les suministró una pastilla de albuterol, una droga que calma los síntomas asmáticos. A continuación los llevó al Centro Médico Montefiore, donde fallecieron horas más tarde.

NYPD interrogó a Jordan, de 31 años, que es novio de Spencer pero no es el padre de los hijos. Jordan, miembro de la pandilla Bloods, resolvió las preguntas de los agentes de la Uniformada y no fue arrestado. Spencer, tamién 31, explicó a los oficiales que sus hijos eran asmáticos, y que no pudo salvarlos pese a ser enfermera. Según informaron fuentes policiales, las historias de ambos coinciden, pero no se descartó todavía la posibilidad de que fuera algo más que un accidente.