Video: Julián Gil se defiende desmiente a abogada de Marjorie de Sousa

El actor aclara que no fue multado por no pagar pensión

Julián Gil se encuentra de gira por diferentes ciudades de Estados Unidos promocionando una linea de productos para el bienestar de la gente. En su pasó por Los Ángeles habló con nosotros acerca sus nuevos proyectos y aprovechó la oportunidad para desmentir a la abogada de Marjorie de Sousa de recientes acusaciones.

El actor de telenovelas como “Sueño de Amor” y “La Que No Podía Amar” aclaró que todo el escándalo mediático entre la pareja empezó por el silencio de ambos actores ante la separación.

“Creo que mediáticamente, más que írseme de las manos, abrimos una puerta y una ventana en un comienzo de la relación que ya después no puedes cerrar“, nos contó. “En un comienzo de la separación nadie habló y hubo mucha especulación … y de ahí se empezó a agarrar una cantidad de medios a especular sin ni siquiera nosotros habernos pronunciado. Yo fui que demandé en un comienzo porque no estuve de acuerdo con la cantidad económica que se me exigió“.

Gil explicó que solo pide dos cosas al juez, “que me asigne una pensión justa con la que yo pueda vivir tranquilamente” y “por otro lado quiero también mi regimen de convivencia con mi hijo de una manera saludable”.

Esta semana salió en los medios la abogada de Marjorie de Sousa acusando al actor de no pasarle la pensión para Matías y ahora Julián se defiende.

“Esto es de una noticia que dio la abogada de ella es una señora que no tiene ningún tipo de escrúpulos y ningún tipo de ética”, dijo. “Ayer se paró frente a un micrófono a decir cosas totalmente sin fundamente y sin verdades como que yo no quiero ver a mi hijo, que yo no le daba un peso, no le he dado un peso porque yo no pienso darle lo que me piden y por otro lado tengo que esperar a que el juez se pronuncie … si el juez se demora un año, ¿qué hago?”

El también presentador de Univision aclaró que el tenía permiso de un juez para ausentarse de las visitas con su hijo debido a contratos de trabajo.

“Tengo el permiso por el juez donde el me excusó por que yo con pruebas le dije ‘señor juez, yo voy a estar casi dos meses en una gira que ya estaba coordinado hace muchísimo atrás’”, aclaró. “La señora negligentemente se paró a decir ‘el ha sido multado’, yo no he sido multado nunca. Tampoco puedo salir cada vez a desmentir y ya me estoy desgastando”.

“Siempre dije que mi silencio iba a ser mi mejor arma pero cuando empecé a hablar es cuando la opinión pública se dio cuenta que la verdad mía es una realidad. La gente empezó a decir todo hasta que vieron la lista, si no sale la lista, yo soy el peor papá del mundo. Si tu me dices que le hacen falta casi $30 mil dólares para mantener a un niño de 5 meses en México… la señora está pidiendo casi $15 mil dólares de mi parte donde la señora ayer admitió que la señora Marjorie tiene que poner un 50% que es lo que dice la ley. Si a mi me están pidiendo casi 300 mil pesos mexicanos, son casi $15 mil dólares, de parte mía es porque la mamá también tiene que aportar otros $15 mil”.

“Yo tengo que estar saliendo a desgastarme, a explicar y aclarar que la señora es una mentirosa y lo que quiere es desgastarme, no me va a desgastar porque yo estoy armado de paciencia y no voy a permitir que ella use a mi hijo para sacar dinero.”

