Inmigrante violada por cinco hombres a la salida de iglesia en Queens

Uno de los atacantes se le aproximó por detrás con una pistola y quiso robarle antes de obligar a la mujer a quitarse la ropa

NUEVA YORK – Una mujer liberiana de 50 años fue atacada a punta de pistola, robada y violada por cinco hombres cuando salía de una iglesia de Queens a la que había acudido a rezar este martes por la noche.

El Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) busca a los cinco sospechosos que habrían atacado a la africana. El grupo sometió a la víctima a la salida de la iglesia “Celestial Church of Christ” en Jamaica, donde se encontraba rezando a eso de las 11 p.m.

NYPD contó que la víctima caminaba hacia el Subway de camino a casa cuando dos hombres, uno de ellos portando una pistola, se le acercaron por detrás en la calle 150 para robarle dinero, pero la víctima aseguró que no tenía dinero. No contentos con su respuesta, los agresores buscaron en su bolso y le robaron todos los objetos de valor que poseía, para luego obligarla a quitarse la ropa.

Tres amigos de los atacantes estaban de pie observando la escena y se sumaron en cuanto recibieron la invitación. La reacción inmediata de la víctima fue mentirles y decirles que tenía VIH en un intento por asustarlos. Pero la amenaza no detuvo a los atancantes.

“Me dijeron que si no lo hacía, me dispararían“, dijo la víctima al Daily News. “Hice lo que tenía que hacer”.

Antes de huir de la escena, uno de los hombres golpeó en la cara a la mujer y le dijo: “Eres una estúpida mujer africana”. Una vez que los hombres huyeron de la escena, la mujer se dirigió de vuelta a la iglesia corriendo con la ropa en las manos, donde la recibió el pastor Oyegunde. “Su cara estaba roja, y se refugió dentro de la iglesia”, contó el religioso a NY 1. “Enseguida llamé a la Policía y vinieron a socorrerla y preguntarle por lo ocurrido”.

“No sé si podré volver a esa iglesia“, reconoció la víctima al Daily News.

NYPD describió a los sospechosos como cinco hombres, de alrededor de 20 años; no brindaron más detalles. Como parte de la investigación, las autoridades examinan la ropa de la víctima y un preservativo que utilizó uno de los atacantes. Los agentes de la Uniformada reconocieron que lo más probable es que los violadores no conocieran a la víctima.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con los sospechosos, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se pueden enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.