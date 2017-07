Chef Yisus de ‘Despierta América’ abre su corazón: habla de su lucha, su familia y la enfermedad de su madre

"Lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a ir, pero no lo aprecias tanto hasta que no vives algo así de cerca"

Todas las mañanas, desde la pantalla de Univision, vemos a Chef Yisus compartir recetas, secretos de cocina, y hasta bromas con sus compañeros en ‘Despierta América’. Lo que pocos saben que el cúmulo de casualidades, sumado a su disciplina, trabajo y talento, lo han convertido en un hombre triunfador, listo para disfrutar la vida, y darle batalla a las pruebas, como acompañar a su madre en el proceso de recuperación de cáncer.

Jesús Díaz, como es su verdadero nombre, llegó a Estados Unidos en el 2000 desde su Venezuela natal con uno de sus dos hermanos. Su sueño era seguir desarrollando su pasión por el besibol, pero el destino le tenía otra propuesta. Luego de trabajar en una cadena de comida muy famosa, en donde comenzó lavando platos y terminó de gerente, decidió que era tiempo de poner a prueba lo que había aprendido en los trabajos, y ayudando en la cocina a su madre: abrir su primer restaurante.

“Papá Dios me va guiando en todo, me va como empujando, es algo que a veces no me da tiempo ni a pensar, así se dio el restaurante… Yo estaba trabajando en la parte de entrenamiento para restaurantes y hoteles, y conozco a este chef que me propone tener un negocio juntos. Inicialmente iba a ser de delivery, pero una vez más Papá Dios me consiguió ese local, nos puso la oportunidad para hacerlo, y así se abrió Ikura hace 5 años casi”, nos explica emocionado de su restaurante de comida japonesa ubicado en una zona muy bonita de Miami.

Por una nueva casualidad, Chef Yisus fue invitado a participar de un programa de ‘Despierta América’ para cocinar sushi, y de paso promocionar su restaurante. Esas visitas se fueron repitiendo, terminaron en 3 veces por semana, y hoy está casi los 5 días en el show, no solo cocinando, sino también interactuando con sus compañeros, especialmente con Francisca Lachapel en su personaje de ‘Mela’.

“Tanto Karla (Martínez), Alan (Tacher), Luzma (Doria vicepresidente productora ejecutiva de ‘Despierta América’), Ana Patricia (Gámez), Francisca (Lachapel), me recibieron de una manera excelente a tal punto de que ya esto era pensando en el restaurante, y terminé aquí”, explica Chef Yisus aunque asegura que a quién más le debe el agradecimiento es al público y su cariño el que le demuestran en las redes sociales y el que lo sigue manteniendo en el show.

Jesús está felizmente casado con Juliana, tiene una hija de 2 años, Anabella, que dice que es su vida y está esperando otra bebé. Sin embargo, en medio de tanto crecimiento y felicidad le está tocando atravesar una de las pruebas más difíciles de su vida, y es acompañar a quien define como la mujer que más ama, su mamá, en un proceso de cáncer.

“Yo pensaba siempre, basado en el amor que siento por mi mamá, que era imposible que tú puedas amar más a alguien que esto, no lo creía, y bueno ahora con mi hija, con Anabella, es algo loco, es indescriptible, obviamente no se compara, son dos amores distintos pero el de un hijo es algo anormal”, explica.

P: Te vimos muy emocionado, cuando te sorprendieron en el día de la madre, trayendo a tu mami, ¿cuál ha sido su mejor enseñanza?

Y: Representa lucha, el ejemplo que no ha dado es de guerra, ella no para, de verdad que no para, y nos está dando un ejemplo en vida con su enfermedad… Está pasando por un cáncer, una terapia que no cualquiera puede como ella la está asimilando y enfrentarla como la está enfrentando… Nos deja el mejor ejemplo de dar todo y agotar todas las alternativas y tocar todas las puertas, antes de sentarte y decir no, no se puede, como te decía, era el amor más grande, o sigue siendo el amor más grande que tengo pero ahora compartido. Mi madre lo ha dado todo por nosotros, sobre todo por mí que soy el menor. Se vino a este país ya en avanzada edad, sin saber el idioma a ‘echarle pierna’, a trabajar en lo que consiguiera, sin manejar, abriendo otras puertas o sea es una guerrera incansable.

P: ¿Cómo ha tomado la familia, y cómo la acompañan en este proceso que esta viviendo tu mamá?

Y: Ella nos enseñó a cómo comportarnos con su enfermedad, ella misma nos dio el ejemplo con su positivismo, con su fuerza… Lo que decíamos entre mis hermanos, mi padre y yo, que ni se nos ocurra en ningún segundo mostrar algo menos que lo ella está mostrando, debilitarnos, si ella está siendo fuerte, que es la que está enferma, que es la que va a pasar por todo esto, y es la que nos está dando animo a nosotros, nosotros no podemos cambiar nada, más bien ella misma no dijo cómo reaccionar, obviamente mucha unidad y mucho apoyo, mucha paciencia en todo este proceso,

P: ¿Qué te enseña a ti, este tipo de golpes o de sorpresas en la vida?

Y: Que hay que disfrutar lo más que se pueda, nunca sabes si van a ser 10 días de vida, o 95 años, eso no lo sabe nadie, lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a ir, pero no lo aprecias tanto hasta que no vives algo así de cerca lamentablemente, somos de que nos pase algo para reaccionar y hacer el ajuste, y ese es el ajuste que hemos hecho mi familia y yo, lo siento así, que es que vale mucho la vida.

Pregunta: ¿Como toma tu esposa que ahora tengas tantas fans, es celosa o es relajada?

Chef Yisus: Lo ha tomado mucho mejor de lo que lo esperaba, ella sí es celosa y posesiva, pero sanamente… Cuida lo suyo, y no pensé que lo iba a tomar tan bien, con tanta madurez… Está muy contenta por el crecimiento de ambas cosas del posible crecimiento del restaurant, del crecimiento que lleva también su esposo, es algo que los dos vamos a disfrutar mientras se mantenga lo más sano posible.

P: ¿Qué haces para que ella se sienta segura en un mundo que es a veces muy cruel, como el de la televisión?

Y: Comunicación, llegar a contarle las cosas, y sobre todo si ambos estamos ocupados, tanto ella tiene su trabajo diario y la niña, y las niñas con la que viene en camino y está súper ocupada, y yo obviamente madrugando, después restaurante… Nos vemos poco en la semana, pero por lo menos mantener el contacto siempre, la comunicación, ahorita es muy fácil, un mensaje, un video, compartiéndole lo que está pasando y que ella sepa, entienda el medio que es algo que muchas veces la gente se inventa o se crea por una foto o una escena… Eso pone a pensar a cualquiera. Pero ella lo ha tomado con mucha madurez sabe y entiende de que esto es televisión.

P: ¿Qué le dices al público que te acompaña cada día, que te ha apoyado, y que incluso viajan de diferentes lados y te visitan en tu restaurante para conocerte?

Y: Eso me lo decía Raúl (González) y Chef James, que son grandes amigos, cuando tuvieron su restaurante Sabores, me decían: “Ya tú vas a ver, te va a venir a ver alguien de New York o de Los Ángeles, o alguien que esté de pasada va a ir al restaurant a conocerte”… Yo no me creía ese lado de la fama, pero sí, ha pasado un par de veces… A ellos le digo que uno le agarra una cariño increíble, aunque no lo crean, leemos los mensajes, vemos lo que dicen, sentimos la reacción, y eso nos tumba, o nos impulsa, entonces sí es importantísimo el apoyo de todos ellos, y agradecerles porque gracias a ellos es que yo me mantengo aquí.