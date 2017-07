¿Cómo protegerse si ICE llega a su lugar de trabajo?

Publican guía completa sobre lo que se tiene que hacer ante una operación de ICE en su negocio o sitio de trabajo

Publican un guía para que empleadores y empleados de todo el país sepan como prepararse para actuar ante una redada u operación de ICE en sus sitios de trabajo.

El manual fue redactado por el National Employment Law Project (NELP) y National Immigration Law Center (NILC), en este se explica a los empleadores los tipos de acciones más comunes de por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La guía está en español y detalla los derechos esenciales que tienen los empleados, así como da instrucciones claras sobre qué deben hacer los dueños de los negocios cuando ICE llega a sus negocios.

Uno de los casos más sonados ocurrió el pasado 23 de junio durante las horas de servicio, cuando agentes de ICE sorprendieron no solo a los trabajadores de un restaurante en Baltimore sino a todos sus clientes.

Luego de la operación en el Boathouse, uno de los restaurantes más famosos de la ciudad el dueño del negocio aseguró que los agentes entraron al lugar y entregaron una carta a uno de los empleados anunciando de una próxima operación para verificar los permisos de trabajo de todos los cocineros y meseros del restaurante. Al día siguiente 30 de los trabajadores del restaurante no regresaron a trabajar.

“La administración Trump ha dejado claro que aplicar la ley de inmigración es una prioridad, y esto sin duda afectará los lugares de trabajo”, dijo Christine Owens, directora ejecutiva de NELP durante el lanzamiento de la guía en Nueva York.

Recomendaciones para los trabajadores

-Mantener la calma y en ningún momento abandonar el lugar de trabajo.

-NO permita que los agentes del ICE ingresen en su lugar de trabajo sin antes haber hablado con el empleador.

-NO interactúe con los agentes del ICE.

-Si los agentes de ICE le hacen preguntas o les piden algo, permanezca callado o diga: “Cualquier pregunta hable con mi empleador”.

Durante la redada

Cuando ICE le muestre una orden administrativa con el nombre de un empleado:

-NO tiene que decir si el empleado está trabajando ese día o no.

-NO tiene que llevar a los agentes del ICE donde está el empleado nombrado en la orden (aunque se encuentre en el lugar de trabajo en ese momento).

-NO ayude a los agentes del ICE a separar a la gente de acuerdo a su situación inmigratoria o su país de origen.

La guía que ofrece información general, no está adaptada a situaciones particulares y se recomienda buscar asesoría legal así como tener a la mano la información de contacto de un abogado de inmigración.

“Con la guía estamos proporcionando las herramientas para ayudar a proteger sus fuentes de ingresos y sus comunidades, ante el ataque insensato y odioso de la administración contra los inmigrantes”, aseguró Jessie Hahn, abogada del National Employment Law Project.