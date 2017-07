El mayor miedo en la vida de John Cena

La estrella de la lucha libre se sinceró en una entrevista

El extrovertido y carismático luchador John Cena no ha dejado de compartir públicamente la felicidad que le invade a él y a su prometida, la también luchadora profesional Nikki Bella, a medida que se va acercando la fecha de su boda. Sin embargo, además de insistir en sus ganas de convertirse cuanto antes en un hombre casado, la última gran estrella de la lucha libre también ha revelado ahora que, por el ,momento, no tiene intención de estrenarse como padre.

“Teniendo en cuenta que casi no puedo cuidar de mí mismo, no creo que a día de hoy esté en condiciones de ser un buen padre. Ése es el mayor miedo que tengo en mi vida, tener un hijo y no estar a la altura de las circunstancias y de tan importante labor”, se sinceró en una entrevista a Us Weekly.

A la espera de que John pueda decir alto y claro que ya no le intimida la enorme responsabilidad que se deriva de la paternidad, el también actor y su futura esposa aprovecharán los meses previos a su enlace para seguir cultivando su historia de amor y, sobre todo, para disfrutar de las satisfacciones que se derivan de sus exitosas carreras profesionales.

“Sinceramente, me siento muy afortunado de haber encontrado una compañera de vida con la que tengo tanto en común y que tiene la misma determinación que yo a la hora de cumplir con sus objetivos. Nos dejamos literalmente la piel en todo lo que hacemos y después de la boda seguiremos en esa misma dinámica”, apuntó en la misma conversación.

Sin fecha para la boda

Aunque en las últimas semanas ha dejado entrever que la celebración del enlace no se postergará mucho más, John Cena y Nikki Bella prefieren ser precavidos y no fijar una fecha exacta antes de estar completamente seguros de que podrán compaginar todos los preparativos con sus exigentes carreras profesionales.

“La verdad es que ahora mismo los dos estamos súper ocupados, y queremos hacer esto cuando sea el momento más oportuno. Me gustaría decir que la boda será a principios del año que viene, pero creo que es mejor esperar a que Nicole lo tenga del todo claro, porque sinceramente quiero que ella lo disfrute al máximo”, apuntó en la misma conversación.