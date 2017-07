¿Sabe cómo divertirse?

He encontrado que mientras más vieja me pongo más difícil es poder divertirme. Lo qué me divertía cuando era joven no me divierte ahora. Antes me encantaba montar las atracciones y visitar los parques de atracciones. Una vez me monté en el ciclón de Coney Island siete veces consecutivas. Antes me encantaba acostarme a tomar sol por horas para conseguir un bronceado en la piel. Hoy no tengo la paciencia para acostarme en el sol ni por unos minutos. Inmediatamente, la lista de cosas que tengo que hacer me comienza a acosar.

A mi edad la diversión es más lenta, más suave y sutil.

Para mi 37 aniversario de boda, mi esposo y yo planeamos una noche de cena y teatro. Llegamos temprano y decidimos dar un paseo por Times Square. Ahora, ambos hemos estado en Times Square un millón de veces antes, pero con la fiebre de llegar a una parte y terminar algún hecho. Esta vez tuvimos el privilegio de gozar el paseo sin prisa.

¿Qué fue lo más divertido de ese día?

Estar sentados en Bryant Park entre las bellas flores y árboles recordando nuestro tiempo compartido. La obra de Broadway fue maravillosa, y la cena fue increíble, pero esos momentos en el parque son lo que permanecerán conmigo para siempre.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School